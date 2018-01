TASR

NEMECKO: Jednému z najstarších nosorožcov urobili prvý zákrok na zube

Keďže neboli poruke žiadni špecialisti na nosorožcov, zisťovanie, prečo Doris tak bolia zuby, pripadlo veterinárovi Carstenovi Vogtovi, ktorý sa inak špecializuje na kone.

Jeden z najstarších nosorožcov v Nemecku - samica Doris - sa podrobila svojmu prvému zubnému zákroku 22. januára 2018 v nemeckom Hodenhagene. — Foto: TASR/AP

Hodenhagen 23. januára (TASR) - Jeden z najstarších nosorožcov v Nemecku - samica Doris - sa podrobila svojmu prvému zubnému zákroku, informovala v utorok agentúra DPA.

Aj keď je Doris na svoj vek - 48 rokov - silná, strata apetítu dvojtonového zvieraťa, žijúceho v parku Serengeti v Dolnom Sasku, v posledných týždňoch ukazovala na problém so zubami.

Vogt pri vyšetrení zistil, že Doris má zlomený zub. Pokusy vytiahnuť ho boli neúspešné, preto bol nutný zákrok v narkóze. Zákrok trval dve hodiny. Zlomený zub sa však počas neho vytiahnuť nepodarilo. Veterinár sa preto rozhodol vyčnievajúcu časť zuba opíliť. Ak by totiž "operácia (v narkóze) trvala oveľa dlhšie, mohlo by to byť pre Doris nebezpečné", vysvetlil.

V safari parku v Hodenhagene ležiacom severne od Hannoveru sa od jeho otvorenia v roku 1974 narodilo okolo 40 nosorožcov. Park má okolo 1500 zvierat vrátane niektorých ohrozených druhov.