Katalánsky expremiér Puigdemont pracuje na návrate domov

Puigdemont, ktorému pri návrate do španielskeho Katalánska takmer iste hrozí zatknutie, sa vyjadroval pre médiá po stretnutí so skupinou poslancov dánskeho parlamentu v Kodani.

Na archívnej snímke Carles Puigdemont. — Foto: TASR/AP

Kodaň 23. januára (TASR) - Katalánsky expremiér Carles Puigdemont v utorok vyhlásil, že pracuje na návrate domov, aby ho opätovne zvolili za predsedu regionálnej vlády. Nepovedal však, kedy a ako sa plánuje vrátiť, uvádza agentúra AP.

"Môj návrat do Barcelony nebude len dobrou správou pre katalánsky ľud, ktorý podporuje našu vec, ale tiež pre španielsky ľud a pre španielsku demokraciu," povedal Puigdemont. "Je to môj cieľ. Pracujem na tom, aby som tam bol," dodal katalánsky expremiér, ktorý by sa mal v stredu stretnúť v Bruseli s predsedom katalánskeho parlamentu Rogerom Torrentom. Chce diskutovať o tom, ako sa dať "na túto cestu s cieľom obnoviť demokratickú situáciu".

Španielsky minister vnútra Juan Ignacio Zoido v utorok vyhlásil, že španielska vláda podniká opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť Puigdemontovi v utajenom návrate do Španielska.

Zoido ubezpečil, že príslušné orgány Španielska robia všetko pre to, aby Puigdemontovi zabránili vrátiť sa do krajiny inkognito "vrtuľníkom, ultraľahkým lietadlom alebo loďou či dokonca v kufri auta".

Možný Puigdemontov pokus o návrat do Katalánska sa očakáva v súvislosti s tým, že je zatiaľ jediným kandidátom na zostavovanie novej katalánskej vlády, ktorá má vzniknúť na základe výsledkov predčasných volieb do katalánskeho parlamentu.

Konanie týchto volieb nariadil Madrid, keď vlani na jeseň v dôsledku pokračujúcich snáh o vyhlásenie nezávislej katalánskej republiky aktivoval článok 155 španielskej ústavy a prebral správu nad regiónom.

Puigdemontovi pri návrate do Španielska hrozí zatknutie a stíhanie za rebéliu, spreneveru verejných prostriedkov, korupciu a poburovanie.