Dnes o 08:25 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zeman a Drahoš sa stretli v prvej televíznej debate

Druhé kolo českých prezidentských volieb sa uskutoční 26. a 27. januára.

Úradujúci český prezident Miloš Zeman (vpravo) v prvej priamej debate so svojím protikandidátom na post prezidenta Jiřím Drahošom — Foto: TASR/AP

Praha 23. januára (TASR) - Úradujúci český prezident Miloš Zeman v prvej priamej debate so svojím protikandidátom na post prezidenta Jiřím Drahošom v utorok na obrazovkách televízie Prima oznámil, že počas februára vymenuje šéfa hnutia ANO Andreja Babiša za premiéra, pričom v stredu ho poverí rokovaním o zostavovaní vlády.

Jiří Drahoš sa k téme zostavenia vlády vyjadril ako prvý. "Ja by som dal príležitosť víťazovi volieb," uviedol a dodal: "Premiér nie je volená funkcia, ale menovaná, a to je veľký rozdiel. Víťaz volieb nemá automaticky nárok na premiéra. Neviem si predstaviť, že by premiérom bol trestne stíhaný človek."

Miloš Zeman na začiatku so svojím súperom súhlasil a povedal, že by rovnako uprednostnil víťaza volieb. Spresnil však: "Ten sa volá Andrej Babiš. Pokiaľ to neviete vy, každý z nás sledoval iné voľby... platí prezumpcia neviny, je víťazom a ľudia k víťazovi majú mať úctu a rešpekt a nemajú mu závidieť. Zajtra Andreja Babiša poverím rokovaním o zostavením vlády a v priebehu februára ho vymenujem za premiéra," vyhlásil.

Moderátor Karel Voříšek na úvod privítal oboch kandidátov a požiadal burácajúce publikum o slušné správanie.

Úradujúci prezident sa následne vyjadril, že sa na stretnutie tešil a povedal aj prečo. "Doposiaľ som o pánovi Drahošovi prakticky nehovoril. Na druhej strane som sa dozvedel, že pán Drahoš o mne na stretnutiach hovorí veľa," uviedol a dodal: "Preto som dospel k záveru, že sa do mňa nešťastne zamiloval." Následne vyzval svojho protikandidáta, aby mu dal svoj hlas.

Bývalý šéf Akadémie vied ČR sa na stretnutie rovnako tešil a uviedol, že mu Zeman v debatách, ktorých sa zúčastnil ešte pred prvým kolom, chýbal. Vyjadril tiež vďačnosť, že súčasný prezident jeho pozvanie do debát nakoniec prijal, a pripomenul Zemanove slová, že debaty by mali byť dve, pretože tretia a štvrtá by boli nudné.

Zeman s Drahošom zabojujú o post hlavy štátu ČR v druhom kole prezidentských volieb 26. a 27. januára. Dovtedy sa zúčastnia predvolebnej diskusie v Českej televízii, a to vo štvrtok 25. januára.