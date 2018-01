TASR

Dnes o 08:21 Vláda má rozhodnúť aj o balíku investičnej pomoci za vyše 10 mil. eur

Podporené by mali byť plánované investície spoločností Pankl Automotive Slovakia, Dongil Rubber Belt Slovakia, Röchling Automotive Slovakia, ZF Slovakia a Optotune Slovakia.

Na archívnej snímke rokovanie vlády Slovenskej republiky v Bratislave. — Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 24. januára (TASR) - Investičná pomoc vo výške 10,06 milióna eur má podporiť vytvorenie 1147 nových pracovných miest v piatich spoločnostiach, ktoré zrealizujú investičné zámery v hodnote 69,49 milióna eur. Vyplýva to z návrhov z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktoré v stredu prerokuje vláda.

Rezort hospodárstva predkladá kabinetu aj návrh Stratégie lepšej regulácie RIA (Regulatory Impact Assessment – posudzovanie vplyvov navrhovaných regulácií). Jej implementáciou by sa mala vniesť do procesu prípravy legislatívy zásada jednoduchosti a zrozumiteľnosti, teda písať legislatívne normy v takej podobe, aby boli pochopiteľné pre všetky subjekty, ktorých sa týkajú.

Slovensko postaví penzión pre svojich vojnových veteránov. Chce tak umožniť dlhodobé a cenovo prijateľné ubytovanie pre bývalých vojakov, ktorí majú problém so zabezpečením bývania. Okrem ubytovania a služieb spojených s ubytovaním by mohol penzión veteránom poskytovať aj stravovanie. Pilotný projekt na zriadenie penziónu predpokladá jednorazové náklady vo výške približne 150.000 eur, pričom ministerstvo pravdepodobne prebuduje niektorú z rezortných ubytovní. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vojnových veteránoch, ktorý má rovnako prerokovať vláda.