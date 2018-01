Najviac nominácií na Oscara má film Podoba vody

Los Angeles 23. januára (TASR) - Veľkým favoritom 90. ročníka odovzdávania cien americkej filmovej akadémie, Oscarov, je s 13 nomináciami film Podoba vody. Fantazijná romantická dráma mexického režiséra Guillerma del Toro má šancu získať prestížne ocenenia okrem iného v kategóriách najlepší film, najlepšia réžia či najlepšia herečka v hlavnej úlohe.

Nominácie na tohtoročné Oscary zverejnila v utorok Americká akadémia filmových umení a vied, ktorá ich slávnostne odovzdá v hollywoodskom Dolby Theatre 4. marca 2018.

K snímkam s najvyšším počtom nominácií patria aj dráma z druhej svetovej vojny Dunkirk (8) a Tri billboardy kúsok za Ebbingom (7).

Americká herečka a režisérka Greta Gerwigová sa stala len piatou ženou, ktorú kedy nominovali na Oscara za najlepšiu réžiu, a to za film Lady Bird, jeden z deviatich, ktoré budú súťažiť o cenu pre najlepší film.

Ďalšími sú Podoba vody, Dunkirk, Tri billboardy kúsok za Ebbingom, The Post: Aféra v Pentagone, Daj mi tvoje meno, Niť z prízrakov, Uteč a Najtemnejšia hodina.

Historickou je nominácia kameramanky Rachel Morrisonovej ako vôbec prvej ženy nominovanej na Oscara v kategórii najlepšia kamera. Vyslúžila si je za drámu Mudbound o rasovom napätí v Mississippi.

V kategórii najlepší zahraničný film boli na Oscara nominované filmy z Čile (Fantastická žena), Ruska (Bez lásky), Libanonu (L'insulte; The Insult), Maďarska (O tele a duši) a Švédska (Štvorec).

Daj mi tvoje meno

Najtemnejšia hodina

Dunkirk

Uteč

Lady Bird

Niť z prízrakov

The Post: Aféra v Pentagone: Aféra v Pentagone

Podoba vody

Tri billboardy kúsok za Ebbingom

NAJLEPŠÍ CUDZOJAZYČNÝ FILM

Fantastická žena (Čile)

L'insulte (The Insult; Libanon)

Bez lásky (Rusko)

O tele a duši (Maďarsko)

Štvorec (Švédsko)

NAJLEPŠIA RÉŽIA

Dunkirk (Christopher Nolan)

Uteč (Jordan Peele)

Lady Bird (Greta Gerwigová)

Niť z prízrakov (Paul Thomas Anderson)

Podoba vody (Guillermo del Toro)

NAJLEPŠIA KAMERA

Blade Runner 2049 (Roger A. Deakins)

Najtemnejšia hodina (Bruno Delbonnel)

Dunkirk (Hoyte van Hoytema)

Mudbound (Rachel Morrisonová)

Podoba vody (Dan Laustsen)

NAJLEPŠÍ HEREC V HLAVNEJ ÚLOHE

Timothée Chalamet (Daj mi tvoje meno)

Daniel Day-Lewis (Niť z prízrakov)

Daniel Kaluuya (Uteč)

Gary Oldman (Najtemnejšia hodina)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

NAJLEPŠIA HEREČKA v hlavnej úlohe

Sally Hawkinsová (Podoba vody)

Frances McDormandová (Tri billboardy kúsok za Ebbingom)

Margot Robbieová (Ja, Tonya)

Saoirse Ronanová (Lady Bird)

Meryl Streepová (The Post: Aféra v Pentagone)

NAJLEPŠÍ HEREC VO VEDĽAJŠEJ ÚLOHE

Willem Dafoe (The Florida Project)

Woody Harrelson (Tri billboardy kúsok za Ebbingom)

Richard Jenkins (Podoba vody)

Christopher Plummer (Všetky prachy sveta)

Sam Rockwell (Tri billboardy kúsok za Ebbingom)

NAJLEPŠIA HEREČKA VO VEDĽAJŠEJ ÚLOHE

Mary J. Bligeová (Mudbound)

Allison Janneyová (Ja, Tonya)

Lesley Manvilleová (Niť z prízrakov)

Laurie Metcalfová (Lady Bird)

Octavia Spencerová (Podoba vody)

NAJLEPŠÍ PÔVODNÝ SCENÁR

Srdcu nerozkážeš

Uteč

Lady Bird

Podoba vody

Tri billboardy kúsok za Ebbingom

NAJLEPŠÍ ADAPTOVANÝ SCENÁR

Daj mi tvoje meno

The Disaster Artist

Logan: Wolverine

Molly a jej hra

Mudbound

NAJLEPŠIA FILMOVÁ HUDBA

Dunkirk (Hans Zimmer)

Niť z prízrakov (Jonny Greenwood)

Podoba vody (Alexandre Desplat)

Star Wars: Poslední Jediovia (John Williams)

Tri billboardy kúsok za Ebbingom (Carter Burwell)

NAJLEPŠIA FILMOVÁ PIESEŇ

Mighty River z filmu Mudbound

Mystery of Love z filmu Daj mi tvoje meno

Remember Me z filmu Coco

Stand Up For Something z filmu Marshall

This Is Me z filmu Najväčší showman

NAJLEPŠÍ FILMOVÝ STRIH

Baby Driver (Paul Machliss and Jonathan Amos)

Dunkirk (Lee Smith)

Ja, Tonya (Tatiana S. Riegel)

Podoba vody (Sidney Wolinsky)

Tri billboardy kúsok za Ebbingom (Jon Gregory) NAJLEPŠÍ ZVUKOVÝ STRIH

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

Podoba vody

Star Wars: Poslední Jediovia

NAJLEPŠIE KOSTÝMY

Kráska a zviera

Najtemnejšia hodina

Niť z prízrakov

Podoba vody

Victoria & Abdul

NAJLEPŠIE MASKY A ÚČESY

Najtemnejšia hodina

Victoria & Abdul

Obyčajná tvár

NAJLEPŠÍ MIX ZVUKU

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

Podoba vody

Star Wars: Poslední Jediovia

NAJLEPŠIA VÝPRAVA

Kráska a zviera

Blade Runner 2049

Najtemnejšia hodina

Dunkirk

Podoba vody

NAJLEPŠIE VIZUÁLNE EFEKTY

Blade Runner 2049

Strážcovia Galaxie 2

Kong: Ostrov lebiek

Star Wars: Poslední Jediovia

Vojna o planétu opíc

NAJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM

Baby šéf

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

S láskou Vincent

NAJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNY FILM

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places (Visages, villages)

Icarus

Last Men In Aleppo (De Sidste Mand i Aleppo)

Strong Island

NAJLEPŠÍ ANIMOVANÝ KRÁTKY FILM

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

NAJLEPŠÍ KRÁTKOMETRÁŽNY DOKUMENTÁRNY FILM

Edith+Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

NAJLEPŠÍ HRANÝ KRÁTKY FILM

DeKalb Elementary

The Eleven O'clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/All of us