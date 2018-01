TASR

Ministerstvo financií neuvažuje nad zavedením dane na plasty

Nová daň sa spomína v súvislosti s výpadkom zdrojov pre brexit. Po odchode Británie v marci 2019 vznikne v rozpočte Európskej únie (EÚ) diera 12 až 14 miliárd eur ročne.

Na archívnej snímke Peter Kažimír — Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 23. januára (TASR) - Ministerstvo financií nateraz neuvažuje nad zavedením dane, respektíve poplatkom na plasty na Slovensku. Pre TASR to uviedol tlačový odbor rezortu. O zavedení takejto dane sa uvažuje na úrovni Európskej komisie.

Nová daň sa spomína v súvislosti s výpadkom zdrojov pre brexit. Po odchode Británie v marci 2019 vznikne v rozpočte Európskej únie (EÚ) diera 12 až 14 miliárd eur ročne, odhaduje komisár EÚ pre rozpočet Günter Oettinger. Polovicu z tohto výpadku navrhuje pokryť výdavkovými škrtmi a polovicu zvýšením príspevkov od ostatných členských štátov. Európska komisia tiež hľadá nové zdroje príjmov, Oettinger nedávno spomenul napríklad daň na plasty.

Ak poukázal envirorezort, výrobcovia už v súčasnosti nesú náklady na nakladanie s odpadom z plastov, ktoré uvedú na trh. "Ak výrobca uvedie na trh 100 plastových pohárov, tak musí zo zákona financovať nakladanie so 100 plastovými pohármi. Nejde o daň v pravom slova zmysle, nejde cez štátny rozpočet, no tieto náklady si výrobca rovnako premieta do výslednej ceny," zhrnul hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.