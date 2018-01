TASR

Dnes o 16:01 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní FOTO: V Poprade testujú prvý slovenský elektrobus

Nabíja sa štyri hodiny a na jedno nabitie dokáže prejsť 200 kilometrov.

Na snímke prvý slovenský elektrobus, ktorý bude jazdiť v testovacej prevádzke v rámci MHD v Poprade 23. januára 2018. Autobus vyrobila spoločnosť Troliga Bus z Levoče. — Foto: TASR - Adriána Hudecová

Poprad 23. januára (TASR) – Prvý slovenský plne elektrický autobus bude jazdiť v testovacej prevádzke v rámci mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Poprade. Ten mal premiéru na výstavbe BUSWORLD 2017 vlani v belgickom meste Kortrijku a pod Tatrami ho predstavili v utorok. "Vývoj prvého typu, ktorý bude jazdiť v Poprade, trval dva roky, k dispozícii je už aj druhý typ, ktorý prešiel určitými úpravami," uviedol na tlačovej konferencii v Poprade obchodný riaditeľ spoločnosti Troliga Bus, s.r.o., Levoča Branislav Mitrovčák.

Vozidlo funguje plne na elektrický pohon, vnútorné priestory sú vykurované prostredníctvom zvyškového tepla, ktoré sa používa na chladenie elektropohonov. Nabíja sa štyri hodiny, predpoklad je, že na jedno nabitie dokáže prejsť 200 kilometrov. "Autobus bol testovaný v hornatom teréne v plnom zaťažení, v lete aj v zime, a dokáže jazdiť v teplotách od mínus 40 do plus 60 stupňov Celzia, takže zvládne aj extrémnejšie poveternostné podmienky. Náklady na prevádzku elektrobusu sú podstatne nižšie ako pri klasickom dieselovom vozidle. Ďalšia vec, ktorú nie je potrebné riešiť, sú servisné náklady, nemení sa olej, filtre, nie je tam prevodovka a ďalšie veci sú omnoho lacnejšie. Vstupná cena je však vyššia oproti dieselovému autobusu," objasnil Mitrovčák. Podľa neho budúcnosť patrí elektricky poháňaným vozidlám, v tejto súvislosti by však výrobca privítal pomoc zo strany štátu.

Popradská samospráva vlani v decembri schválila zmluvu na prevádzkovanie MHD s opciou na ďalších päť rokov so Slovenskou autobusovou dopravou Poprad, a. s. "Jedna vec je časový horizont tejto zmluvy a druhá vec je zvyšovanie kvality a využívania MHD. Súvisí to s viacerými aspektmi, na jednej strane nám tu chýbali autobusy, preto sme pristúpili k rozšíreniu vozového parku. Cieľom je však aj zvýšiť komfort v autobusoch, napr. aj zavedením GPS, aby sme dokázali využívať inteligentné zastávky. Pomôcť má k tomu naša nová mestská aplikácia," dodal primátor Popradu Jozef Švagerko. Cieľom mesta je v tejto súvislosti riešiť aj problém integrovanej osobnej dopravy v regióne, najmä prepojenie MHD s medzimestskou autobusovou aj vlakovou dopravou.

Na snímke interiér prvého slovenského elektrobusu, ktorý bude jazdiť v testovacej prevádzke v rámci MHD v Poprade 23. januára 2018. Autobus vyrobila spoločnosť Troliga Bus z Levoče. (Foto: TASR - Adriána Hudecová)

"Technológie sa vyvíjajú, v tomto smere sme opatrní, uvidíme, ako sa elektrobusu bude dariť. Možno si budeme môcť do budúcna nakúpiť aj vlastné elektrobusy. Keď bude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o pridelenie prostriedkov z fondov Európskej únie, zvážime aj túto možnosť," zdôraznil Švagerko s tým, že víziou mesta je v budúcnosti využívať v rámci MHD len elektrobusy, aby bola prevádzka čo najekologickejšia a najlacnejšia. Vozový park v Poprade sa okrem uvedeného elektrobusu rozšíril aj o šesť nových dieselových autobusov. Postupne do testovacej prevádzky zavedú aj druhý novší typ elektrobusu.

V utorok predstavili zástupcovia mesta aj nový vyhliadkový vláčik, ktorý by mal podľa primátora jazdiť v rámci MHD do viacerých mestských častí. Doposiaľ si radnica na letnú sezónu vláčik požičiavala a návštevníkov i obyvateľov vozil len z centra do mestskej časti Spišská Sobota.