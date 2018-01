TASR

Dnes o 16:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Víťazkou slalomu je Rebensburgová, Vlhová klesla na 23. miesto

Nemecká lyžiarka Viktoria Rebensburgová na trati 1. kola obrovského slalomu SP žien v talianskom Kronplatzi 23. januára 2018. — Foto: TASR/AP

Kronplatz 23. januára (TASR) - Nemecká lyžiarka Viktoria Rebensburgová vyhrala utorkový obrovský slalom Svetového pohára. V talianskom stredisku Kronplatz sa nedarilo Slovenke Petre Vlhovej, ktorá po 8. mieste v prvom kole klesla na celkovú 23. priečku (+3,75 s).

Rebensburgová slávila svoj 14. triumf kariéry v pretekoch SP. Druhá skončila s ministratou troch stotín Nórka Ragnhild Möwinckelová, tretia Talianka Federica Brignoneová zostala 66 stotín. Möwinckelová ako vedúca po prvom kole sa sama pripravila o premiérové víťazstvo v seriáli, keď v strmej technickej pasáži urobila jeden z oblúkov príliš nízko. "Je krásne vyhrať tretiu súťaž sezóny v takých dramatických pretekoch. Po prvom kole som veľa nezaostávala a preto som chcela urobiť všetko pre úspech. Teraz som sa vrátila aj na čelo poradia obráku, je to fajn pocit," vyznala sa do tv-kamier víťazka.

Rebensburgová ťažila z toho, že vedúca pretekárka SP Mikaela Shiffrinová vypadla v 1. kole. Náskok fenomenálnej Američanky v celkovej klasifikácii je prakticky neohrozený, ale bojuje aj o malý glóbus za disciplínu. Doteraz má okrem veľkej trofeje štyri slalomové "gule". Nasadila skvelé tempo, lenže s výbornými medzičasmi to prepálila na prelome so strminy. V príliš priamom nájazde sa snažila udržať optimálnu líniu a spravila školácku zjazdársku chybu, keď sa do oblúka vrhla s prílišným tlakom na vnútornú lyžu a padla.

Vlhová s číslom 13 prišla do cieľa prvého kola priebežne šiesta, potom klesla na 8. priečku. Najviac stratila podľa očakávania v hornej plochej časti, kde jej navyše nevyšiel jeden oblúk, ale v technicky vyťažených úsekoch držala relatívne dobrý rytmus. V druhom kole sa opäť hore nevyhla drobnému zaváhaniu a hoci do strminy vletela so solídnymi medzičasmi, veľká chyba ju pripravila o výraznejší výsledok. V oblúku sa dostala príliš hlboko, podobne ako Möwinckelová, ale ďalší nasadila v ešte extrémnejšej šírke kurzu. Napriek tomu dokázala bodovať aj v šiestom obrovskom slalome sezóny. V celkovom poradí SP Vlhová klesla z piatej na šiestu priečku a v priebežnom poradí obrovského slalomu je trinásta. V renkingu štartovej listiny SP je štrnásta, do ZOH je ešte sobotný slalom v Lenzerheide a ak sa po ňom udrží v pätnástke, pred olympijským "obrákom" bude v žrebovanej skupine 8-15, teda bude mať šancu na lepšie štartové číslo.

