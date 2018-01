Dominika Dobrocká

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kate Middletonová chce tretie dieťa porodiť doma. Má na to veľmi dobrý dôvod

Vojvodkyňa Kate Middletonová šokovala svet. Tretieho potomka chce privítať v súkromí.

— Foto: WikimediaCC

LONDÝN 23. januára - Kate Middletonová sa pomaly chystá na príchod svojho tretieho potomka. Pošuškáva sa, že by chcela priviesť dieťatko na svet doma. Pravým dôvodom by mala byť snaha vyhnúť sa chaosu v nemocnici. Vojvodkyňa by údajne mala rodiť v Kensingtonskom paláci alebo v Sandringham House. S touto informáciou prišli britské média. Podľa zdroja túto tému Kate prediskutovala aj so svojím manželom princom Williamom. Ten podľa všetkého s rozhodnutím svojej milovanej súhlasí a podporuje ju. „Predovšetkým súhlasí s tým, že pôrod doma ušetrí veľké narušenie každodenného chodu v akejkoľvek nemocnici, kde by porodila,“ prezradil zdroj.

Vojvodkyňa a najmä matka chce predísť situácii, ktorá sa odohrala počas jej prvých dvoch pôrodov. Chce zabrániť tomu, aby sa pred nemocnicou utáborili stovky zvedavých novinárov a narúšali tak súkromie ostatných pacientov. Tretie dieťa kráľovského páru by malo na svet prísť v apríli. Princ George a princezná Charlotta sa narodili v rokoch 2013 a 2015 v nemocnici St. Mary. V tej istej nemocnici sa začiatkom 80-tých rokov narodili aj princovia William a Harry.

Kráľovské domáce pôrody

V minulosti nebolo nezvyčajné, že ženy v kráľovskej rodine rodili doma. Kráľovná Alžbeta sa narodila v Londýne v rodičovskom dome. Jej synovia princovia Charles, Andrew a Edward sa taktiež narodili v Buckinghamskom paláci, zatiaľ čo princezná Anna sa narodila v kráľovskej rezidencii Clarence House v Londýne.