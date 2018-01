TASR

Branno-bezpečnostný výbor schválil zrušenie poplatku za cirkevný sobáš

Poplatok za cirkevný sobáš účtujú obecné matriky od začiatku tohto roka.

Bratislava 23. januára (TASR) – Administratívny poplatok za cirkevný sobáš vo výške desať eur by sa mal zrušiť. Na utorkovom zasadnutí Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady SR to presadil poslanec Jozef Buček (Smer-SD). Zákon o správnych poplatkoch navrhuje zmeniť cez vládny návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorý je v parlamente už v druhom čítaní. Návrh Bučeka podporili všetci prítomní členovia výboru.

So zmenou súhlasil na zasadnutí výboru aj minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý je predkladateľom vládnej novely a na zrušení poplatku sa dohodol v pondelok (22.1.) na stretnutí so signatármi petície Fóra kresťanských inštitúcií v Bratislave. Pred poslancami minister priznal, že došlo k chybe v zákone, pričom poplatok na základe návrhu Združenia miest a obcí Slovenska presadil podpredseda vlády SR pre informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). "Stanú sa chyby, nikto nie je dokonalý. V tomto prípade to tak úplne nebolo domyslené," vysvetlil Kaliňák. Nápravu cez poslanecký pozmeňovaní návrh vo výbore považuje za štandardné riešenie.

Z pohľadu poslanca Gábora Gála (Most-Híd) bolo v tomto prípade chybou vyjsť v ústrety starostom a primátorom. Skonštatoval, že to nie je prvýkrát, kedy treba rýchlo meniť novelizovaný zákon o správnych poplatkoch. "Samospráva a verejná správa si myslí, že niečo by malo byť spoplatnené, lebo s tým má výdavky a potom z toho vznikne nevôľa u veľkej časti obyvateľstva," uviedol.

Predseda výboru Anton Hrnko (SNS) pripomenul, že cieľ zmien zákona o správnych poplatkoch bol iný ako zavedenie poplatkov za cirkevný sobáš. Išlo o úpravu, aby verejný orgán vystavoval pre cirkev dokument o tom, že môže sobášiť. Poslanec Marian Kotleba (ĽSNS) označil konanie vládnej koalície za "čistý populizmus". "Znevýhodnili ste cirkevné sobáše, čo bola od začiatku hlúposť a vy reagujete až vtedy, keď ľudia vytvoria verejný tlak, aby ste ustúpili," vyčítal.

Poplatok za cirkevný sobáš účtujú obecné matriky od začiatku tohto roka. Zavedený bol na základe požiadavky ZMOS-u a matrikárov, ktorí pripomienkovali zákon o elektronickej verejnej správe z dielne podpredsedu vlády Pellegriniho. Kresťanské organizácie označili poplatok za diskriminačný. Spustili petíciu, ktorú v priebehu niekoľkých dní podpísalo takmer 20.000 ľudí. Kaliňák po stretnutí s nimi v pondelok skonštatoval, že ľudia, ktorí sa rozhodnú uzavrieť sobáš v kostoloch, by nemali byť znevýhodnení a štát by nemal rozlišovať, či ide o sobáš civilný, alebo cirkevný.