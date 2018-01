Lenka Miškolciová

Doktor Igor Bukovský: „Najlepší dôkaz, že diéty nefungujú, je fakt, že ich je tak veľa"

Ako začať v novom roku žiť zdravšie? Podľa doktora Bukovského je dôležité vyhnúť sa najmä týmto 3 chybám.

Doktor Igor Bukovský — Foto: AKV.sk

Bratislava 23. januára - Január je mesiac, kedy sa mnohí z nás snažia vyrovnať s nadbytočnými kilami, ktoré dosvedčila ručička na váhe po sviatkoch. Niektorí si dajú odhodlané predsavzatie, iní si „naordinujú“ nekompromisnú hladovku. Je však dobré po sviatkoch a období, v ktorom si doprajeme bez zábran, zrazu celkom otočiť a prakticky zo dňa na deň začať prísne diétovať?

Spýtali sme sa experta na zdravú výživu doktora Igora Bukovského: „Reakcia na každé extrémne konanie je vždy individuálna – niektorým ľuďom to vyhovuje, iným to môže poškodiť. V každom prípade je to však prejavom nevyváženého vzťahu k jedlu a k sebe. Človek, ktorý má tieto vzťahy v poriadku, sa nepotrebuje ani extrémne prejedať ani potom svoj jedenie extrémne kompenzovať. Samozrejme, mierne zvýšený kalorický príjem počas sviatkov je bežná vec a následná mierna kompenzácia tiež. Ak však človek strhne volant príliš prudko, vieme, že aj na ceste to spôsobí šmyk, nie lepšiu stabilitu,“ povedal pre Dobré noviny.

Pri chudnutí robíme 3 základné chyby

Základnou chybou je podľa doktora Bukovského už len to, že hmotnosť alebo zdravie chcú ľudia riešiť nejakou „diétou" a nie úpravou života. „Veď predsa najlepší dôkaz, že diéty nefungujú, je fakt, že ich je tak veľa.“

Ak už sa aj človek rozhodne pre nejakú diétu, určite by podľa doktora nemal zvoliť jednu z nasledovných verzií:

1. Extrémne diéty

Sem doktor Bukovský zaraďuje napríklad formy diét, ako sú ketogénna strava, paleo diéta, Atkinsova diéta a podobne.

2. Hlúpe diéty

Príkladom hlúpej diéty je podľa doktora napríklad stravovanie sa a chudnutie podľa krvných skupín. Určite si však aj sami spomeniete na rôzne iné zaručené diéty, ktoré vám sľubujú priam zázračne jednoduché chudnutie s odvolaním sa na rozličných „odborníkov“ či „štúdie“.

3. „Bleskové“ diéty

Blesková diéta je tá, ktorá vám sľubuje, že už za týždeň schudnete neuveriteľných 6 kíl. Znie to síce lákavo, ale pravda je taká, že iba menšia časť z tých vašich schudnutých 6 kíl je tukové tkanivo a bleskové diéty takisto prinášajú ten najsilnejší jo-jo efekt.

Základom je motivácia a systém

Ako teda začať žiť v novom roku zdravšie a eventuálne možno aj schudnúť? „To prvé, čo človek musí urobiť: uvedomiť si svoj stav a nájsť dôvod zmeniť ho. Táto motivácia vás potom prenesie aj ponad kritické obdobia, ktoré prídu, pretože krízy sú súčasť nášho života,“ tvrdí doktor Bukovský. Druhou radou je podľa neho nájsť si systém opatrení, ktoré zmenia váš život, znížia hmotnosť a zlepšia zdravie.

Bez zásadných zmien to nepôjde

„To najlepšie, čo môžem poradiť je moja kniha Plán B – je to vyše 10 rokov mojej klinickej praxe s nadváhou a obezitou. Krok za krokom vedie čitateľa k pozitívnej zmene života. Pomohla už tisíckam ľudí, ale iba tým, ktorí naozaj chcú zmeniť svoj život. Tí, ktorí chcú zmenu bez toho, aby niečo museli zmeniť, poradiť neviem,“ zhrnul na záver doktor Bukovský.

Ak chce človek po sviatkoch a prakticky kedykoľvek schudnúť, musí byť pripravený na to, že bez zmien to nepôjde. Hladovky, diéty a rôzne iné zaručené tipy na to, ako schudnúť, ľudí často poriadne potrápia a o pár dní či týždňov sa ukážu v plnej sile - jo-jo efekte. V prípade, že ste naozaj odhodlaní schudnúť a začať v novom roku žiť zdravšie, v prvom rade je potrebné zmieriť sa s tým, že sa váš život radikálne zmení. Výsledok však určite bude stáť za to.