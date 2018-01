TASR

AUSTRALIAN OPEN: Mertensová po postupe do semifinále: Nemám slov

Mertensová slávila úspech vďaka agresívnej hre. Proti Svitolinovej, ktorú limitovalo zranenie bedrového kĺbu, zahrala 26 winnerov.

Belgická tenistka Elise Mertensová sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. — Foto: TASR/AP

Melbourne 23. januára (TASR) - Belgická tenistka Elise Mertensová sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo štvrťfinále po výbornom výkone zdolala štvrtú nasadenú Ukrajinku Jelinu Svitolinovú hladko 6:4, 6:0 a dosiahla životný úspech. V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazke súboja medzi druhou nasadenou Dánkou Caroline Wozniackou a Španielkou Carlou Suarezovou Navarrovou.

Mertensová, 37. hráčka svetového rebríčka a dvojnásobná víťazka turnaja WTA v tasmánskom Hobarte, slávila úspech vďaka agresívnej hre. Proti Svitolinovej, ktorú limitovalo zranenie bedrového kĺbu, zahrala 26 winnerov. Po premenenom mečbale predviedla 22-ročná Belgičanka divákom v aréne Roda Lavera oslavný tanec a potom trielila do lóže, kde sa vyobjímala so svojím trénerom a zároveň priateľom Robbem Ceyssensom. "Nemám slov, neviem, čo mám povedať. Lomcujú mnou silné emócie. Dnes som dala do toho všetko. Na konci zápasu som bola trochu v strese, hrala som však svoju hru a zvládla som to," povedala v prvom pozápasovom rozhovore Mertensová, ktorá je prvou belgickou semifinalistkou Australian Open od roku 2012, keď medzi elitné kvarteto postúpila Kim Clijstersová, ktorá sa napokon tešila zo zisku titulu.

Mertensová ukončila Svitolinovej deväťzápasovú víťaznú sériu. "Vedela som, že to bude náročné. Snažila som sa byť agresívna a Jelinu rozbehať. Ak sa mi naskytla príležitosť, išla som na sieť," dodala. Svitolinová priznala, že Belgičanka bola v utorok lepšia hráčka. "Elise je skvelá tenistka. Dnes som jej nebola rovnocenná súperka, pretože mi dochádzali fyzické sily. Pred začiatkom turnaja som vedela, že nie som zdravotne fit a že ma trápia viaceré zranenia. Elise mi nedala žiadnu šancu pomýšľať na prípadný zvrat, klobúk dolu pred jej výkonom. Počas celého turnaja predvádza výborné výkony."