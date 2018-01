TASR

Dnes o 08:34 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nová kniha D. Browna Pôvod prináša tému konfliktu vedy a náboženstva

Nový román opäť prináša originálnu zápletku, vypointované napätie, ale aj množstvo otázok, nad ktorými premýšľa takmer každý človek na svete.

Americký spisovateľ Dan Brown, archívna snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. januára (TASR) - Tri mesiace po vydaní v Spojených štátoch vychádza na Slovensku nový román Dana Browna. Po tituloch Digitálna pevnosť, Anjeli a démoni, Bod klamu, Da Vinciho kód, Stratený symbol či Inferno - Peklo prichádza s románom Pôvod. Novinku z vydavateľstva Ikar prezentovali v pondelok (22. 1.) v bratislavskom Panta Rhei na Poštovej za účasti prekladateľa Otakara Kořínka a religionistu Andreja Zemana.

Pôvod je treťou knihou D. Browna, ktorú do slovenčiny preložil Otakar Kořínek. Nový román opäť prináša originálnu zápletku, vypointované napätie, ale aj množstvo otázok, nad ktorými premýšľa takmer každý človek na svete. Robert Langdon sa vydáva na napínavé pátranie po najikonickejších miestach Barcelony. Kroky harvardského profesora symbolistiky a náboženskej ikonografie vedú do Guggenheimovho múzea v Bilbau. "Dan Brown je autor, ktorý nepíše priveľmi zložito z hľadiska literárneho, takže sa prekladá celkom ľahko, ale treba vyzdvihnúť to, že vie vytvoriť napätie v knižkách a vie si vybrať tému, ktorá ľudí ťahá," povedal pre TASR Kořínek, popredný prekladateľ z anglosaských literatúr, ktorý slovenským čitateľom sprístupnil Melvillovu Bielu veľrybu, Doctorowov Ragtime, prekladal i Twaina, Londona, Kerouaca, Nabokova či knihy Tolkiena.

Brownov nový román podľa neho prináša tému konfliktu medzi náboženstvom a vedou. "Zastáva názor, že život na Zemi vznikol pôsobením chemických a fyzikálnych zákonov. Sleduje dve základné otázky - kde sme sa vzali a kam smerujeme? A to, kam smerujeme, nevyzerá veľmi optimisticky, pretože hovorí, že umelá inteligencia nás postupne zahltí a prevládne," priblížil prekladateľ, podľa ktorého má každá doba svojho vychyteného autora, populárneho v širokých čitateľských masách. "Kedysi to bol Arthur Hailey, potom Mario Puzo s jeho románmi a dnes je to Dan Brown," podčiarkol Kořínek, ktorý v 90. rokoch pôsobil ako zahraničný spravodajca v USA. Z toho obdobia vydal dve knihy - Washington, sedem rokov v centre moci a Vtedy v Amerike. Je tiež autorom publikácie Pozývací list 1968, v ktorom na základe nálezov v amerických archívoch prináša málo známe skutočnosti o zákulisí intervencie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Momentálne prekladá najnovší román Salmana Rushdieho. "Názov mám zatiaľ pracovný - Pán zo zlatého domu, ten sa ešte môže zmeniť, a každú chvíľu by mi mal vyjsť Nabokov - V tieni zlovestna, román umiestnený do fiktívnej totalitnej krajiny," prezradil.

Podľa Andreja Zemana sa Dan Brown radí k predstaviteľom hnutia Nový ateizmus. "Nekopíruje idey, ktoré tam sú, ale určite je do značnej miery ovplyvnený. Nie je to len na úrovni argumentačnej, spomína naozaj konkrétnych autorov s konkrétnymi dielami, ako napríklad Richarda Dawkinsa, Christophera Hitchensa, Daniela Dennetta, Sama Harrisa. Na základe toho je jasné, že je tam určite nejaká spojitosť," povedal pre TASR religionista. Pôvod odporúča všetkým fanúšikom detektívky a "naháňania sa za kódmi". Autorovi, ktorého Time Magazine zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta, však vyčíta, že veľmi zjednodušene pojednáva s témami vedy a náboženstva. "Prekvapilo ma, aký spôsobom je až nesofistikovaný a ako mu niekedy chýba základné vedecké vzdelanie. Ale Dan Brown stojí za prečítanie, minimálne je dobrý v tom, že vďaka tejto knihe sa dostanú k týmto otázkam iní ľudia a začnú sa o nich baviť, čo je vlastne jeho celkový cieľ, o to Danovi Brownovi ide. Je to dobrý začiatok, ale určite by som pri ňom neskončil," uzavrel Zeman.