Víťaz Australian Open Petr Korda oslavuje 50. narodeniny

Korda sa narodil 23. januára 1968 v Prahe a už ako junior dosahoval veľké úspechy.

Petr Korda, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Praha/Bratislava 23. januára (TASR) - Bývalý český tenista Petr Korda oslávi v utorok 23. januára okrúhle 50. narodeniny. Najväčší úspech dosiahol v roku 1998, keď sa stal v Melbourne víťazom dvojhry na Australian Open. Na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny získal titul aj vo štvorhre - v roku 1996 s legendou švédskeho a svetového tenisu Stefanom Edbergom.

Finále dvojhry si v roku 1992 zahral aj na Roland Garros v Paríži. O rok neskôr zvíťazil na prestížnom Grand Slam Cup-e, ktorý sa hral do roku 1999 v Mníchove. V roku 1994 triumfoval spolu s nedávno zosnulou českou tenistkou Janou Novotnou na Hopmanovom pohári miešaných družstiev v Perthe.

Korda sa narodil 23. januára 1968 v Prahe a už ako junior dosahoval veľké úspechy. S bývalým českým tenistom Cyrilom Sukom vyhral v juniorskej kategórii v roku 1985 štvorhru na Roland Garros. V roku 1986 vyhral juniorského debla vo Wimbledone.

Do mužského profesionálneho tenisu vstúpil po juniorských úspechoch v roku 1987. Prvý seniorský titul vo dvojhre získal v roku 1991 na turnaji v americkom New Haven, kde vo finále zdolal Chorváta Gorana Ivaniševiča, budúceho wimbledonského víťaza z roku 2001.

Vtedajší daviscupový reprezentant sa začal výrazne presadzovať aj na grandslamových turnajoch. V roku 1992 sa prebojoval do finále Roland Garros, v ktorom ho zdolal americký tenista Jim Courier. Na US Open sa dvakrát (1995, 1997) prebil do štvrťfinále. Medzi elitnou osmičkou bol aj na posvätnej tráve vo Wimbledone v roku 1998.

Najväčšiu tenisovú radosť zažil Korda počas aktívnej kariéry na austrálskej pôde. Najprv v roku 1996 vyhral spolu s Edbergom štvorhru na Australian Open. O dva roky neskôr získal v Melbourne singlový titul, keď vo finále si poradil s Čiľanom Marcelom Riósom. V semifinále Korda vyradil Slováka Karola Kučeru, ktorý v predchádzajúcom kole turnaja prekvapivo vyhral nad vtedajšou svetovou jednotkou Američanom Peteom Samprasom. Po grandslamovom úspechu sa Korda vo februári 1998 ocitol na druhom mieste svetového rebríčka ATP.

Rok 1998 mal však pre Kordu aj trpkú príchuť. Medzinárodná tenisová federácia (ITF) mu 23. decembra oznámila, že mal počas Wimbledonu pozitívny test na matabolity anabolického steroidu nandrolónu. Kordovi odrátali body zo svetového rebríčka a musel tiež vrátiť prémiu za účasť vo Wimbledone vo výške 94.529 amerických dolárov.

Šampión z Australian Open sa odvolal a z ITF sa sporil do 31. augusta 1999, keď Športový arbitrážny súd (CAS) potvrdil verdikt ITF a Kordu suspendovali na 12 mesiacov. Okrem bodov zo svetového rebríčka celkovo Korda prišiel pre dopingovú aféru o 660.000 USD. K aktívnemu profesionálnemu tenisu sa už nevrátil a ukončil športovú kariéru. Potom trénoval dnes už bývalého úspešného českého tenistu Radka Štěpánka.

V tenisových šľapajach Petra Kordu kráča jeho syn Sebastian. Okrem tenisovo nadaného syna má Korda a bývalou českou tenistkou Reginou Kordovou dve dcéry - golfistku Jessicu Reginu a Nelly Ann.