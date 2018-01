TASR

Stredopoliar Brašeň sa stal novou posilou Senice

Brašeň má na konte dovedna viac ako 200 štartov v najvyššej slovenskej súťaži.

Na snímke vľavo Jakub Brašeň (Dunajská Streda) a Filip Hlohovský (Žilina) v zápase 26. kola futbalovej Fortuna ligy medzi MŠK Žilina - FC DAC Dunajská Streda v Žiline dňa 8. apríla 2016. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Senica 22. januára (TASR) - Novou posilou fortunaligového futbalového klubu FK Senica sa stal stredopoliar Jakub Brašeň, ktorý prišiel ako voľný hráč z FC Mezőkövesd Zsóry. S vedením klubu zo Záhoria sa dohodol na zmluve do konca jarnej časti s možnosťou opcie.

"Z FK Senica mám veľmi dobrý pocit, je tu super kolektív, teším sa na spoluprácu," citovala Brašeňa oficiálna internetová stránka Senice.

Brašeň má na konte dovedna viac ako 200 štartov v najvyššej slovenskej súťaži. V minulom roku prestúpil z FC DAC 1904 Dunajská Streda do tímu účastníka najvyššej maďarskej súťaže, veľa priestoru na ihrisku však nedostal. "Trénoval som naplno, ale, žiaľ, nevyšlo to tak, ako sme si predstavovali, preto som s klubom ukončil predčasne spoluprácu. Konečne by som chcel pravidelne nastupovať a pre Senicu zachrániť ligu," zaželal si Brašeň.