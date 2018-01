Každý hlas môže rozhodnúť, burcoval Drahoš na konci kampane v Lucerne

TASR

Vystúpením v Lucerne ukončil Jiří Drahoš svoju kontaktnú volebnú kampaň a teraz sa podľa jeho slov bude pripravovať na dve televízne debaty.

Kandidát na českého prezidenta Jiří Drahoš zdraví svojich priaznivcov počas svojej kampane pred druhým kolom prezidentských volieb 22. januára 2018 v Prahe.

Praha 22. januára (TASR) - Český prezidentský kandidát Jiří Drahoš v pondelok v pražskom kine Lucerna ukončil svoju predvolebnú kampaň. Preferencie medzi ním a Milošom Zemanom sú podľa neho vyrovnané a každý hlas môže rozhodnúť, informoval spravodajský portál Novinky.cz.

Pred zaplnenou sálou znovu odpovedal aj na otázky o strachu z migračnej krízy, ktorý podľa neho vytvárajú politici ako Tomio Okamura. "Prestaňte sa báť, nenechajte sa strašiť politikmi a pánom Okamurom," vyzval Drahoš a za svoje slová zožal potlesk. "Opakovaná lož sa stane pravdou, to vedel už pán (Paul Joseph) Goebbels. Ľudia sú naozaj veľmi vystrašení, je potrebné, aby sme okolo seba šírili, že to zvládneme. Prezident by mal tento názor hovoriť veľmi nahlas, Zeman to nerobí," vyhlásil Drahoš.

Vyjadril sa aj k ukončeniu volebnej kampane. "Situácia je podľa mňa veľmi vyrovnaná a môže rozhodnúť každý hlas," odpovedal Drahoš na otázku z publika a vyzval každého svojho podporovateľa, aby sa snažil presvedčiť najmenej jedného voliča Miloša Zemana, uviedol portál Novinky.cz.

Do druhého kola českých prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční v piatok 26. januára a v sobotu 27. januára, sú podľa dvoch posledných prieskumov šance vyrovnané a duel medzi Milošom Zemanom a Jiřím Drahošom rozhodnú doposiaľ váhajúci voliči.