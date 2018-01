Šulíkov Tlmočník s J. Menzelom bude mať svetovú premiéru na Berlinale

TASR

Menzel v roku 1990 uviedol na Berlinale svoj trezorový film Skřivánci na niti, slávnu hrabalovskú adaptáciu, za ktorú získal Zlatého medveďa pre najlepší film.

Na archívnej snímke Jiří Menzel — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 22. januára (TASR) - Nový film režiséra Martina Šulíka Tlmočník s Jiřím Menzelom v hlavnej úlohe bude mať svetovú premiéru vo februári na Medzinárodnom filmovom festivale Berlinale. "Slávnostné uvedenie je naplánované na 23. februára presne v deň, keď obľúbený český filmár oslávi svoje 80. narodeniny. Jiří Menzel sa tak symbolicky vráti na festival, kde v minulosti zaznamenal veľké úspechy ako režisér," TASR informovala PR manažérka filmu Adriána Čahojová.

Menzel v roku 1990 uviedol na Berlinale svoj trezorový film Skřivánci na niti, slávnu hrabalovskú adaptáciu, za ktorú získal Zlatého medveďa pre najlepší film. V roku 2006 súťažil na tomto festivale opäť s filmom Obsluhoval som anglického kráľa a vyhral cenu medzinárodnej filmovej kritiky FIPRESCI.

Tlmočník - road movie o dvoch svojráznych mužoch, ktorých dala dohromady náhoda, aby sa vydali po Slovensku na cestu za poznaním pravdy o vlastnej minulosti, bol vybraný do hlavného programu, sekcie Berlinale Special, ktorá predstavuje mimoriadne kinematografické počiny alebo pocty svetovým filmárskym osobnostiam. Minulý rok sa v tejto sekcii predstavil film Masaryk. Oba filmy produkoval Rudolf Biermann. "Som nesmierne potešený, že druhý najdôležitejší svetový festival si vybral práve náš film do svojho oficiálneho výberu už druhý rok po sebe! Svedčí to o vynikajúcej práci všetkých, čo na ňom pracovali a spoločne s Martinom Šulíkom im za ich obetavú prácu ďakujeme," komentoval prvý úspech Tlmočníka producent a dodal: "Verím, že dáme dokopy silnú reprezentatívnu delegáciu, a že film bude mať u divákov úspech. Pre mňa je tento film veľmi dôležitý filmársky, ľudsky aj súkromne a želám si, aby ho na Slovensku, ale nielen tu, videlo čo najviac divákov."

Okrem Jiřího Menzela v titulnej úlohe asketického tlmočníka Aliho si hlavnú úlohu rakúskeho učiteľa, bonvivána so slabosťou pre ženy a alkohol, zahral rakúsky herec Peter Simonischek, držiteľ ceny Felix za najlepšieho európskeho herca roku 2016 v nemeckej komédii Toni Erdmann, nominovanej aj na Oscara. Okrem ústrednej hereckej dvojice sa v novinke predstavia Zuzana Mauréry, Attila Mokos či známa internetová komička Evelyn alias Eva Kramerová.

Režisér Martin Šulík už na Berlinale v roku 2001 uviedol svoj film Krajinka v nesúťažnej sekcii Panoráma.

Po berlínskom festivale uvidia slovensko-česko-rakúsky film Tlmočník aj diváci na Slovensku. Do kín ho uvedie 1. marca distribučná spoločnosť Garfield Film.