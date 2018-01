TASR

RICHTER: Boli by sme radi, keby tento rok klesla nezamestnanosť o 1%

Šéf rezortu práce je presvedčený, že vzhľadom na vývoj ekonomiky, ako aj vzhľadom na dopyt po pracovnej sile na trhu práce, trend neustáleho poklesu nezamestnanosti v SR bude pokračovať.

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter počas tlačovej konferencie o vývoji nezamestnanosti v SR v decembri 2017 a zhodnotení vývoja na trhu práce v minulom roku v Bratislave 22. januára 2018. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 22. januára (TASR) - Rezort práce očakáva, že v tomto roku bude miera nezamestnanosti pokračovať v poklese a o rok by mohla byť nižšia o jeden percentuálny bod. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii šéf Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Ján Richter (Smer-SD). Miera evidovanej nezamestnanosti v SR v decembri 2017 dosiahla hodnotu 5,94 %.

Richter je podľa svojich slov presvedčený, že vzhľadom na vývoj ekonomiky, ako aj vzhľadom na dopyt po pracovnej sile na trhu práce, trend neustáleho poklesu nezamestnanosti v SR bude pokračovať.

"Takto o rok by sme radi hodnotili, aby nezamestnanosť na Slovensku začínala číslom o jedno percento nižším ako je dnes. Ak sa nám to podarí o viac, budeme veľmi radi, ale tento cieľ pokladáme za reálny a boli by sme radi, aby sme ho dosiahli," povedal.

Šéf MPSVR SR si zároveň uvedomuje, že pre uspokojovanie potrieb trhu práce bude potrebné vydať aj povolenia na príchod pracovnej sily z tzv. tretích krajín.