TASR

Dnes o 17:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní AUSTRALIAN OPEN: Plíšková uspela v českom derby, je vo štvrťfinále

V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke českého derby Karolíne Plíškovej, ktorá vyradila Barboru Strýcovú, rumunská a svetová jednotka Simona Halepová.

Česká tenistka Karolína Plíšková sa raduje z víťazstva v osemfinále ženskej dvojhry proti krajanke Barbore Strýcovej na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne 22. januára 2018. — Foto: TASR/AP

Melbourne 22. januára (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa suverénnym spôsobom prebojovala do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Svetová i nasadená jednotka v osemfinále zdolala Japonku Naomi Osakovú 6:3, 6:2. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke českého derby Karolíne Plíškovej, ktorá vyradila Barboru Strýcovú 6:7 (5), 6:3, 6:2.

Halepová sa v 3. kole poriadne natrápila s Američankou Lauren Davisovou, nad ktorou zvíťazila až po takmer štvorhodinovom trojsetovom maratóne. S Osakovou mala problémy iba v úvode. "Bol to z mojej strany dobrý zápas. Opäť ma trochu limitovalo zranenie členka, ale snažila som sa na to nemyslieť a sústrediť sa iba na svoju hru. Usilovala som sa o to, aby som v každom geme získala úvodný fiftín a dostala sa na koňa. Často som menila rytmus, občas som bola viac v defenzíve, no v pravú chvíľu som dokázala prejsť do útoku. Myslím si, že táto taktika mi vychádzala. Ďakujem môjmu trénerovi Darrenovi Cahillovi za všetko. Dúfam, že ďalší duel bude ešte lepší," povedala Rumunka v prvej reakcii.

Halepová má proti Plíškovej pozitívnu bilanciu 5:1. Uspela aj vlani v semifinále antukového Roland Garros, ale Češka si verí na tvrdom povrchu. "Vtedy to bolo tesné a na tomto povrchu mám šancu. Hrám lepšie, dobre podávam. Teraz si však oddýchnem a nebudem chvíľu myslieť na tenis," citoval Plíškovú server idnes.cz.

V pondelok si postup medzi elitnú osmičku zabezpečili aj nemecká tenistka Angelique Kerberová a Američanka Madison Keysová. Kerberová, šampiónka z roku 2016, vyradila v osemfinále Su-Wei Hsieh z Taiwanu 4:6, 7:5, 6:2 a natiahla víťaznú sériu na 13 zápasov. V tomto roku ešte neokúsila trpkosť prehry.

Keysová, semifinalistka Australian Open z roku 2015 a vlaňajšia finalistka US Open, si poradila s ôsmou nasadenou Francúzkou Caroline Garciovou hladko 6:3, 6:2. V prvom sete zaznamenala 20 winnerov vrátane šiestich es. Aj v druhom dejstve predvádzala svoj typický agresívny tenis, po dvoch brejkoch odskočila súperke na 4:0 a s prehľadom postúpila do štvrťfinále.

Kerberová sa v dueli so Su-Wei Hsieh poriadne nadrela. Ázijská hráčka, ktorá v priebehu turnaja vyradila minuloročnú wimbledonskú víťazku Španielku Garbine Muguruzovú Blancovú i Poľku Agnieszku Radwaňskú, bola v druhom sete za stavu 5:4 jediný gem od víťazstva, bývalá svetová jednotka však potom získala tri hry v rade a v treťom sete už na centri v aréna Roda Lavera dominovala.

"Su-Wei Hsieh odohrala neuveriteľný zápas, klobúk dolu pred jej výkonom. Behala som po celom kurte, no ona vždy našla nejakú odpoveď, triafala rohy dvorcov. Určite o nej v tomto roku ešte budeme počuť. Keď som v druhom sete podávala na udržanie sa v zápase, snažila som sa bojovať o každý fiftín, akoby bol ten posledný. Veľmi ma vyburcovali skvelí austrálski fanúšikovia, ktorí mi vždy pomôžu dostať zo seba maximum. Cítim sa super a chcem si užiť štvrťfinále, hoci Keysová bude veľmi náročná súperka," uviedla Kerberová v prvom pozápasovom interview.