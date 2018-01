TASR

Dnes o 16:21 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Zmeny fungovania politických strán by mohli prísť do parlamentu na jar

Zákon avizuje už dlhšiu dobu šéf národniarov. Zámer upraviť fungovanie strán podporuje aj predseda vlády a Smeru-SD Robert Fico, konkrétne návrhy zatiaľ nevidel.

Na archívnej snímke Andrej Danko — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 22. januára (TASR) - Zákon o politických stranách, ktorý má upraviť fungovanie strán, by mohol prísť na jar. TASR to potvrdil Tomáš Kostelník, hovorca predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS). "Predpokladá sa, že na jar, po dohode s koaličnými partnermi, bude návrh predložený do NR SR," uviedol s tým, že diskusia bude ďalej prebiehať.

Zákon avizuje už dlhšiu dobu šéf národniarov. Zámer upraviť fungovanie strán podporuje aj predseda vlády a Smeru-SD Robert Fico, konkrétne návrhy zatiaľ nevidel. Most-Híd je tiež za debatu o jasných pravidlách a správnom nastavení podmienok, ale napríklad limity na členov strany odmieta. Práve tie chcel Danko zaviesť.

"Máme predstavu o tom, ktoré prvky by mohli zabezpečiť štandardné - v civilizovanom svete overené - fungovanie politických strán a zoskupení, medzi ktoré zavedenie limitu na počet členov nepatrí. Nemyslíme si, že by sme práve minimálny počet členov mali určiť zákonom," uviedla pre TASR hovorkyňa strany Klára Debnár.

Z pohľadu fungovania politických subjektov považuje Most-Híd za účinnejšie hovoriť o tom, ako by sme ich efektívne fungovanie mohli zabezpečiť prostredníctvom straníckych orgánov. "Napríklad aj stanovením počtu členov predsedníctva a republikovej rady. Keď tento návrh bude na koaličnom stole, pôjdeme týmto smerom. Zatiaľ sme o ňom nerokovali," doplnila.

Národniari už dlhší čas hovoria, že majú novelu pripravenú a že je súčasťou koaličných rokovaní. Novelu si mala prezrieť aj Transparency International Slovensko. Zákon chcela SNS predstaviť na jeseň. Mal by riešiť nielen stranícke štruktúry a limit na počet členov, ale aj to, aby predstavitelia strany, ktorá bola raz zrušená, nemohli pod inou značkou kandidovať opäť. To však údajne v právnej norme napokon nebude.

Prísnejšie podmienky pre politické strany avizoval predseda SNS Danko pred pár mesiacmi. Spomínal návrh, že by strany kandidujúce v parlamentných voľbách mali mať minimálne 500 členov. Politická strana podľa neho nemôže byť "eseročka" jedného človeka, ktorý si v nej môže robiť, čo chce.

Danko je presvedčený, že nesystémové strany nevedia riadiť štát. Pravidelne pripomína, že OĽaNO má štyroch členov, z toho dvaja sú rodinní príslušníci. Neraz zdôraznil, že pojmy ako stranícka disciplína nie sú žarty.

Opozícia zmenu zákona, najmä zámer zaviesť limity na počet členov strany, od začiatku kritizuje. Hovorila aj o možnosti napadnúť takýto zákon, ak prejde, na Ústavnom súde SR.