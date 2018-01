TASR

Abbás vyzval krajiny EÚ na urýchlené uznanie palestínskej štátnosti

Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová a palestínsky prezident Mahmúd Abbás 22. januára 2018 v Bruseli. — Foto: TASR/AP

Brusel 22. januára (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v pondelok v Bruseli vyzval ministrov zahraničných vecí 28-člennej Európskej únie, aby čo najrýchlejšie uznali palestínsky štát.

Abbás, ktorý ako hosť vystúpil na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, uviedol, že neexistuje žiaden rozpor medzi uznaním palestínskej štátnosti a obnovením mierových rokovaní medzi Palestínskou samosprávou a Izraelom.

"To by povzbudilo ľud Palestíny, aby nestrácal nádej na mier, to by otvorilo cestu k mieru," upozornil palestínsky prezident počas tlačovej konferencie.

Šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová, ktorá sa s Abbásom stretla pred jeho pracovným obedom s ministrami zahraničných vecí, pripomenula, že pozícia EÚ k blízkovýchodnému mierovému procesu, ktorý je od roku 2014 na mŕtvom bode, zostáva nezmenená. "Pokračujeme v podpore riešenia v podobe dvoch štátov s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch krajín," spresnila a dodala, že Európania musia byť v tejto otázke spravodliví.

"Ak chcú Európania zohrať určitú úlohu, musia byť spravodliví pri zaobchádzaní s oboma stranami, a to by sa malo začať uznaním štátu Palestína," uviedol šéf palestínskej diplomacie Rijád Málikí v súvislosti s pondelňajšou Abbásovou návštevou v Bruseli.

Otázka palestínskej štátnosti však nebola v pondelok súčasťou pracovnej agendy európskych diplomatov.

EÚ oficiálne trvá na vytvorení dvoch vedľa seba fungujúcich štátov v rámci hraníc z roku 1967.