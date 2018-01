Dominika Dobrocká

Slovenka dobyla Hollywood aj Cannes. Doma o nej takmer nikto nevie

Hrdá Slovenka Kika si tvrdo ide za svojím cieľom. Počas svojej hereckej kariéry stretla mnoho svetových osobností.

— Foto: Kika Cicmanec

LOS ANGELES/BRATISLAVA 22. januára - Šikovných Slovákov, ktorí dobýjajú svet, je niekoľko. O úspechoch našincov v zahraničí sa píše čoraz viac. Jednou z hrdých Sloveniek je aj Kika Čičmanec. Mladé, krásne a talentované žieňa sa v roku 1988 so svojimi rodičmi presťahovalo do Nemecka. Mala len 2,5 roka, no vie, že rodičia sa tak rozhodli, aby celej rodine umožnili lepšie podmienky pre život. Žije v Los Angeles, kde sa venuje aj herectvu, ku ktorému pričuchla už v detstve. „Hrala som v školskom divadle v Nemecku. Páčilo sa mi to a rozmýšľala som nad umeleckou školou. Túžila som však aj po tenisovej kariére. Keď sa mi teda naskytla príležitosť študovať v Nebraske žurnalistiku a popri tom hrať za univerzitu tenis, neváhala som a zbalila som si kufre,“ zaspomínala si na začiatky Kika. Po štyroch rokoch štúdia v Nebraske jej kroky viedli do Los Angeles, kde ukončila magisterské štúdium herectva na New York Film Academy.

Foto: Kika Cicmanec

Známe osobnosti sú normálni ľudia

Počas svojho pôsobenia v Amerike sa mala možnosť stretnúť s viacerými známymi osobnosťami. Ako sama priznala, už počas svojho štúdia jej tieto významné osobnosti predali mnoho skúsenosti. „Prvé stretnutie bolo s veľmi sympatickou herečkou Amandou Plummer, ktorá hrala aj vo filme Pulp Fiction.“ Stretla aj očarujúcu Heidi Klum, Arnolda Schwarzenegera, Mel B, Kirsten Dunst, Siu, Jamesa Franca, herečku Roone Mara a mnohých ďalších. „Keď sa s nimi rozprávate popri ich veľkých úspechoch, sú to milí ľudia, s ktorými sa dá úplne normálne porozprávať,“ prezradila Kika.

Foto: Kika Cicmanec

Kika si sama zahrala v niekoľkých filmoch ako aj v seriáloch Blue Bloods a Blindspot. V Amerike žije už 11 rokov a získala si tam mnoho dobrých priateľov. Priznala sa, že sa za veľkou mlákou cíti dobre a tvrdo pracuje na splnení svojich cieľov. Okrem svojich povinností však nezanevrela ani na milovaný tenis, ktorému sa venuje tak ako jóge.

Úspešná magisterská práca

Šikovná Slovenka Kika si splnila ďalší zo svojich snov, keď si hľadala tému na svoju magisterskú prácu. Vedela, že chce natočiť film o skutočnom príbehu. Nakoniec si vybrala a tak vznikol krátky film nesúci názov „Wild Flower“. Išlo o autentický príbeh statočnej blahoslavenej Zdenky Schelingovej. „Osud Zdenky ma veľmi inšpiroval a čím viac som a do toho príbehu zahĺbila, vedela som, že o tejto odvážnej žene sa musia ľudia dozvedieť viac,“ ozrejmila svoj výber Kika.

Záber z filmu Wild Flower Foto: Kika Cicmanec

Počas nakrúcania filmu sa Kika ocitla na mnohých miestach, ktoré sa so Zdenkou spájali. Najmä natáčanie na Slovensku bolo pre mladú Slovenku veľmi intenzívne. So štábom navštívila nemocnicu, kde hlavná hrdina Zdenka pracovala, či cintorín, kde bola pochovaná. Kláštor v Trnave jej však prezradil najviac. „Navštívila som rehoľné sestry v Trnave, kde som sa viac dozvedela o osude Zdenky a najmä som mala možnosť vidieť život v kláštore, za čo som vďačná.“ Bez akýchkoľvek pochýb priznáva, že natáčanie bolo fascinujúce. „Tú energiu a pocit, čo som tam vycítila, bol neuveriteľný a vedela som, že som si vybrala dobre.“

Foto: Kika Cicmanec

Úspech sa dostavil

Krátky film sa dostal aj na prestížny filmový festival v Cannes. Reakcie boli úžasné a veľmi pozitívne. Kika sa stretávala najmä s otázkami týkajúcimi sa celovečerného filmu. „Ohlasy boli veľkolepé. O to viac verím, že sa mi podarí nafilmovať aj celovečerný film.“ Film jej okrem úspechu, pozitívnych reakcií a motivácie ísť ďalej, dal aj priateľov. Počas natáčania sa totiž stretla so Zdenkinou rodinou, s ktorou sa zblížila. Počas rozhovorov jej prezradili o krutých chvíľach, ktoré Zdenka prežívala. „Vytvorilo sa medzi nami krásne priateľstvo a pevné puto. Veľmi ma podporujú v mojom cieli,“ spokojne povedala Kika.

Najnovšie plány

Kika v týchto dňoch pracuje na celovečernom filme o blahoslavenej Zdenke. Scenár už má skoro hotový. Po dokončení sa začne sústrediť na hľadanie dobrého producenta. „Dúfam, že sa čoskoro nájde, kto bude mať záujem tento tragický, autentický príbeh sfilmovať. Okrem toho sa venujem menším filmom, ktoré budeme počas tohto roka s mojimi kolegami filmovať.“

Foto: Kika Cicmanec

Hrdá Slovenka

Kika Čičmanec takmer celý život prežila za hranicami našej krajiny. Napriek tomu je hrdá Slovenka, ktorá ovláda slovenský jazyk lepšie ako mnohí z nás. Jej rodičia si totiž dali záležať na tom, aby nikto z nich nezabudol na rodný jazyk. „Aj keď sme pomaly už 30 rokov v zahraničí, vždy sa rada vraciam domov. Doma rozprávam len po slovensky. Na Slovensku aj v Českej republike mám priateľov, s ktorými som neustále v kontakte.“ Aj rok 2018 privítala na Slovensku, stretla sa so svojimi priateľmi a tak ako každú návštevu, ani teraz nezabudla na pravé slovenské bryndzové halušky.

Všetci máme svoje sny a Kika nám na záver prezradila, aké sú tie jej. „Momentálna priorita je spomínaný celovečerný film o blahoslavenej Zdenke. Verím, že keď človek niečo veľmi chce a tvrdo pracuje, tak sa mu to nakoniec podarí,“ povedala na záver Dobrým novinám Kika.