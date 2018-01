TASR

Dnes o 15:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zachránia ho! Slovensko o svoj jedinečný turecký most nepríde

Most má takmer 500 rokov a je národnou kultúrnou pamiatkou.

Na archívnej snímke turecký most v Poltári. — Foto: Wikipedia

Poltár 22. januára (TASR) - Odvedenie rieky Ipeľ, ktorá prechádza popod tzv. turecký most v Poltári, by malo byť počiatočným krokom pred jeho plánovanou obnovou. Mesto na prvú časť rekonštrukcie tejto stredovekej pamiatky získalo vlani 132.900 eur ako dotáciu z Ministerstva kultúry (MK) SR.

"S obnovou mosta by sa malo začať po splnení podmienok uvedených v stavebnom povolení, následne bude realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác," uviedla pre TASR projektová manažérka mesta Poltár Alena Marková.

Podľa nej dotácia z MK SR bola schválená na statické zabezpečenie mosta. Okrem samotnej dotácie tvorí spoluúčasť mesta 19.694 eur. "O ďalšiu podporu na dofinancovanie statiky vo výške 104.000 eur sa uchádzame aj v tomto roku," dodala.

Most bol pôvodne vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Približne pred troma rokmi krajskí poslanci odsúhlasili jeho prevod do majetku mesta. Samospráva ale už pred rokmi investovala do projektu na jeho obnovu státisíce vtedajších korún.

Most má takmer 500 rokov a je národnou kultúrnou pamiatkou. Je tretím najstarším objektom svojho druhu na Slovensku. Postavili ho Turci, keď dlhé desaťročia okupovali toto územie. Čiastočne ho prestavali v 19. storočí, pričom na stavbu použili pôvodné kamene nájdené v jeho okolí. Verejnosti, ale aj nákladnej a osobnej doprave, slúžil až do roku 2004, keď vedľa neho postavili nový most.