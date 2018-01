Kristína Jurzová

Zásnubné fotky páru pred zamrznutým vodopádom sú ako z rozprávky o ľadovom kráľovstve

Mladí, krásni a zamilovaní. Toto sú naozajstní vládcovia ľadového kráľovstva, ktorých fotky vyrážajú ľuďom dych po celom svete.

TENESSEE 22. januára (Dobré noviny) - Mať iba svadobné foto už dnes nestačí. Najnovším hitom sú už aj tie zásnubné. Kým väčšina párov si zvolí fototermín najmä počas teplých mesiacov, Josh Morris a Morgan Daye ukázali prostredníctvom svojich dych berúcich záberov, že zimné mesiace majú svoje nenapodobiteľné čaro.

Josh Morris a Morgan Daye, ktorá ukazuje zásnubný prsteň. Foto: facebook/Josh Morris

Mladá dvojica z Tennessee vždy plánovala, že si svoje zásnubné snímky doprajú v blízkosti ich rodného mesta. Ideálnou voľbou preto boli neďaleké Bald River Falls. Aké však bolo ich prekvapenie, keď prišli peši na miesto a zistili, že vodopád úplne zamrzol.

Ich fotografka Kellie Elmore pri pohľade na impozantný ľadopád povedala, že ani zďaleka neočakávali, "ako úžasne to vyzerá v reálnom živote (...) Je to krásna oblasť a odráža to, čo ich priviedlo k sebe - ich záujem o prírodu a pešiu turistiku".

Snúbencov, ktorí si majú povedať svoje áno v máji, neodradili dokonca ani mínusové teploty, a tak v tomto ľadovom kráľovstve vznikli jedinečné zábery. Fotografka z nich dokonca spadla na zadok. A to doslova, pretože po ceste naspäť sa šmykla. Našťastie, foťáku sa nič nestalo, a tak sa svojím umeleckým fotografovaním podelila na internete.

Josh Morris a Morgan Daye počas zásnubného fotografovania pri Bald River Falls v Tenessee, — Foto: Kellie Elmore

