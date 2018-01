TASR

Dnes o 08:37 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní AUSTRALIAN OPEN: Federer postúpil do štvrťfinále, kde ho čaká Berdych

Obhajca titulu v osemfinále ako nasadená dvojka zdolal Maďara Mártona Fucsovicsa 6:4, 7:6 (3), 6:2.

Švajčiarsky tenista Roger Federer. — Foto: TASR/AP

Melbourne 22. januára (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Obhajca titulu v osemfinále ako nasadená dvojka zdolal Maďara Mártona Fucsovicsa 6:4, 7:6 (3), 6:2. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti nasadenej devätnástke Čechovi Tomášovi Berdychovi, ktorý si poradil s dvadsaťpäťkou "pavúka" Talianom Fabiom Fogninim hladko 6:1, 6:4, 6:4.

Fucsovics v prvých dvoch setoch držal s Federerom krok, v koncovkách však mal navrch 36-ročný grandslamový rekordér. Na začiatku tretieho dejstva sa Švajčiar po dvoch brejkoch ujal vedenia 4:1 a zápas už dotiahol do úspešného konca. Fucsovics napriek prehre dosiahol na Australian Open životný úspech. Stal sa prvým Maďarom po 45 rokoch, ktorý v Melbourne postúpil do osemfinále.

Federer po skončení stretnutia Fucsovicsa pochválil. "Márton hral veľmi dobre. Rýchly kurt mu vyhovoval, prezentoval sa kvalitným servisom, dobrými volejmi i čopmi. V treťom dejstve išiel jeho výkon trochu nadol, no to je pochopiteľné, keď prehrávate 0:2 na sety. Do ďalšieho priebehu sezóny mu želám iba to najlepšie. Už sa teším na štvrťfinále s Tomášom Berdychom, ktorého mám rád, je to môj veľmi dobrý kamarát. V Melbourne hrá v tomto roku skvele, útočne, tak ako sme u neho zvyknutí. V závere uplynulej sezóny mal veľké problémy s chrbtom, som rád, že už je zdravý. Vlani som ho na Australian Open po kvalitnom výkone zdolal, teraz sa to pokúsim zopakovať," povedal v rozhovore s bývalým americkým tenistom Jimom Courierom. Federer je päťnásobný melbournský šampión, do štvrťfinále u "protinožcov" sa dostal už po štrnásty raz.

Berdych počas celého zápasu s Fogninim ťažil zo skvelého podania, zaznamenal desať es. Medzi elitnú osmičku v Melbourne Parku postúpil do siedmy raz v kariére. "Kurt v aréne Margaret Courtovej je môj obľúbený dvorec a som rád, že sa to potvrdilo aj v dnešnom zápase. Fognini je nepríjemný súper, proti nemu musíte byť koncentrovaný až do poslednej loptičky. O to viac ma teší, že tom tento duel zvládol v troch setoch," citoval slová Berdycha server idnes.cz.

Českej mužskej jednotke v pondelok vyhovovali aj podmienky. "Teplota bola dnes znesiteľná. V prvých dvoch kolách nás trápili extrémne horúčavy, dnes však bolo na dvorci príjemne. Nechajme sa prekvapiť, kto bude môj štvrťfinálový súper," rozosmial austrálske publikum narážkou sa rysujúcu sa konfrontáciu s Federerom, ktorý je Berdychov veľmi dobrý kamarát.