NFL: Patriots a Eagles v Super Bowle LII

Patriots majú šancu na zisk šiesteho titulu a zároveň aj jeho obhajobu, keď v minulej sezóne zdolali Atlantu Falcons.

Ilustračná snímka.

New York 22. januára (TASR) - New England Patriots a Philadelphia Eagles obstarajú Super Bowl LII. Finále play off zámorskej súťaže amerického futbalu NFL sa uskutoční v nedeľu 4. februára v Minneapolise.

Patriots majú šancu na zisk šiesteho titulu a zároveň aj jeho obhajobu, keď v minulej sezóne zdolali Atlantu Falcons. V konferenčnom finále AFC si poradili s príjemným prekvapením ročníka Jacksonville Jaguars 24:20. Eagles vyradili Minnesotu Vikings jednoznačne 38:7 a po tretí raz sa stali víťazmi konferencie NFC. V Super Bowle však ešte netriumfovali, v roku 2004 tesne nestačili práve na New England.