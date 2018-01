TASR

NBA: Indiana vyhrala v San Antoniu a uťala Spurs domácu sériu

Hosťujúci Victor Oladipo k tomu prispel 19 bodmi. Spurs, ktorým chýbajú Manu Ginobili, Rudy Gay aj Kawhi Leonard doma v tejto sezóne prehrali len tretíkrát.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

New York 22. januára (TASR) - Basketbalisti Indiany zvíťazili v zápase zámorskej NBA v noci na pondelok na palubovke San Antonia 94:86 a uťali Spurs 14-zápasovú domácu víťaznú sériu.

Naposledy sa im to pritrafilo 10. novembra minulého roka s Milwaukee. "Pre tento mladý tím je to veľké víťazstvo. Prišli sme na palubovku, kde doteraz prehrali len dva súboje. Vždy sa tu hrá ťažko. My sme už boli na konci tripu trochu unavení. Mali sme pred sebou výzvu zvládnuť to psychicky, byť v kontakte, hrať tímovo a dokázali sme to," citovala agentúra AP trénera Pacers Nata McMillana.

Boston doma nepotvrdil pozíciu najlepšieho tímu Východnej konferencie a prehral s dovtedy posledným Orlandom. Domácim nepomohlo ani 40 bodov Kyrieho Irvinga. Darilo sa hráčom Los Angeles Lakers, ktorí doma pokorili o 20 bodov 127:107 New York Knicks.