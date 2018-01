TASR

Víťazom prestížneho Masters v snookri sa stal Allen

V nedeľňajšom finále v londýnskom Alexandra Palace zdolal domáceho Angličana Kyrena Wilsona 10:7 a získal svoju prvú trofej na podujatiach, ktoré patria do Trojkoruny.

Mark Allen. — Foto: wikipedia.org

Londýn 22. januára (TASR) - Mark Allen zo Severného Írska sa stal víťazom prestížneho snookerového turnaja Masters. V nedeľňajšom finále v londýnskom Alexandra Palace zdolal domáceho Angličana Kyrena Wilsona 10:7 a získal svoju prvú trofej na podujatiach, ktoré patria do Trojkoruny. Okrem Masters sú nimi UK Championship a majstrovstvá sveta.

"Už dlho som na to čakal, ale nikdy som si nemohol byť istý, že to naozaj príde. Bol som pokojný a postupom času som sa cítil aj silnejší. Podarilo sa mi to a dúfam, že je to odrazový mostík k väčším úspechom," povedal Allen pre BBC.