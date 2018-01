TASR

Včera o 22:47 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Slovenské hokejistky prehrali vo finále III. divízie ME s Tureckom

Neprebojovali sa tak do vyššej kategórie.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Apače 21. januára (TASR) - Slovenské reprezentantky v pozemnom hokeji prehrali v nedeľňajšom finále III. divízie halových majstrovstiev Európy v slovinskom meste Apače s Tureckom 2:8 a neprebojovali sa do vyššej kategórie.

"Žiaľ, súper bol nad naše sily. Aj keď sme sa v druhej minúte dostali do vedenia 1:0, dva diskutabilné góly z penalty a z rohu dostali súpera do vedenia 2:1. Neskôr sa nám podarilo vyrovnať na 2:2, ale vďaka trestným rohom začal náskok súpera narastať. Na to sme sa snažili zareagovať zvýšeným napádaním súpera, ale sily po náročnom víkende rýchlo odchádzali. Konečný stav je 2:8, čo je ale na vývoj zápasu krutý výsledok," uviedol tréner SR Martin Čavoš.