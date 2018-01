TASR

Včera o 22:38 čítanie na minútu 0 zdieľaní Francúzske veľvyslanectvo sa zapojí do osláv 100. výročia vzniku ČSR

Cieľom je pripomenúť aktívnu podporu Francúzska demokratickým a liberálnym ambíciám slovenského a českého národa, ktoré vyústili vo vznik Československej národnej rady v roku 1916 v Paríži.

Francúzsky tlačový atašé Didier Rogasik. — Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 21. januára (TASR) – Do osláv 100. výročia vzniku Československa sa zapojí aj Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku a Francúzsky inštitút na Slovensku. Prvé z ich podujatí určených pre širokú verejnosť sa uskutoční v utorok 23. januára.

Tlačový atašé veľvyslanectva Didier Rogasik vysvetlil, že cieľom je pripomenúť aktívnu podporu Francúzska demokratickým a liberálnym ambíciám slovenského a českého národa, ktoré vyústili vo vznik Československej národnej rady v roku 1916 v Paríži, vznik Československej armády v júni 1918 vo francúzskom Darney a napokon vo vznik samostatného Československa na základe mierových zmlúv.

„V tomto ohľade zohrala určujúcu úlohu politická a vojenská činnosť francúzsko-slovenského hrdinu, generála M.R. Štefánika, najmä pri vzniku česko-slovenských légií a armády,“ pripomenul Rogasik.

Veľvyslanectvo predstaví v utorok v Mediatéke Francúzskeho inštitútu program osláv a jeho predstavitelia budú pri tejto príležitosti diskutovať s novinármi. Ešte predtým zverejnia v priestoroch Múzea mesta Bratislavy výzvu na predkladanie pedagogických projektov na tému: „Aby sme mohli spoločne budovať, je dôležité pripomínať si“, ktorá je určená pre všetky slovenské a francúzske školy. Odmenené budú najlepšie iniciatívy týkajúce sa 100. výročia vzniku ČSR.

V rámci úvodného dňa osláv sa uskutoční v Univerzitnej knižnici prednáška historikov na tému vzniku česko-slovenských légií a v Galérii Francúzskeho inštitútu aj vernisáž výstavy s názvom Vznik česko-slovenských légií. Pre verejnosť bude otvorená od 24. januára do 28. februára. Neskôr sa presťahuje do Banskej Bystrice a do Košíc.

Francúzske veľvyslanectvo tiež v utorok sprístupní na svojej webovej stránke osobitnú rubriku, ktorá bude informovať o podujatiach v rámci osláv a tiež predstaví dobové dokumenty približujúce osobnosť a činnosť generála M. R. Štefánika.