TASR

Slovensko-rakúsky Ples susedov v Bratislave prispel k utuženiu vzťahov

Ilustračná snímka — Foto: Zuzana Zuzáková Photography

Bratislava 21. januára (TASR) – Druhý ročník slovensko-rakúskeho Plesu susedov, ktorý sa konal v sobotu (20.1.) opäť v Bratislave, prispel k utuženiu vzťahov medzi Slovákmi a Rakúšanmi z prihraničných obcí neďaleko hlavného mesta Slovenska. Pre TASR to uviedol niekdajší slovenský emigrant Vlado Mlynár.

„Sme tu už po druhý raz, lebo sme fascinovaní touto myšlienkou a chceme aj s manželkou podporovať takéto aktivity, ktoré utužujú vzťahy medzi nami, a keďže minulý rok sa nám tu veľmi páčilo, tak sme tu opäť,“ povedal Mlynár, ktorý má s prípravou plesov osobné skúsenosti. Vo Viedni ich organizoval 15 rokov. Na Ples susedov pricestoval z Viedne spolu s rakúskou manželkou, ktorá hovorí plynulo po slovensky. „Plesy vo Viedni a v Bratislave sú veľmi podobné, vieme sa tu dorozumieť dvoma jazykmi, to je veľmi dobre, nie je medzi nami rozdiel,“ povedala pre TASR Sabina Mlynárová.

Spoločné podujatia Rakúšanov a Slovákov pravidelne podporuje starosta Wolfsthalu Gerhard Schödinger. „Pre nás vo Wolfsthale je to podujatie veľmi dôležité, lebo tu sedíme spolu so susedmi už druhýkrát a určite prídeme aj o rok,“ povedal pre TASR Schödinger.

Pre iniciátorku a hlavnú organizátorku Plesu susedov Zuzanu Ondrisovú, ktorá je zároveň poslankyňou Obecnej rady vo Wolfsthale, príprava medzinárodného podujatia bola tentoraz jednoduchšia ako minulý rok. “Samozrejme, nie je to úplne jednoduché, treba zohnať sponzorov, oboznámiť so všetkým ľudí, ale tento rok to už bolo predsa len troška jednoduchšie, tí, čo tu už boli, sa aj vrátili, máme tu zástupcov z Marcheggu, Potzneusiedlu, Kittsee, Hainburgu, takže celkom široký záber obcí v tomto pohraničí je tu zastúpený, “ uviedla pre TASR Ondrisová.

Cezhraničnú spoluprácu bude podporovať aj nový župan Juraj Droba

Cezhraničnú spoluprácu a rozvíjanie dobrých vzťahov so susednými regiónmi v Rakúsku, Maďarsku a Česku bude podporovať nový predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, ktorý oceňuje, že Slováci v rakúskom prihraničí sú aktívni v lokálnej politike ako poslanci obecných rád.

„Pre mňa bude veľmi dôležité rozvíjať spoluprácu a dobré vzťahy kraja s prihraničnými obcami, kde žijú Slováci, budem sa snažiť im poskytovať služby, ktoré poskytuje náš kraj,“ uviedol pre TASR Droba, ktorý prišiel na ples aj preto, aby sa zoznámil s rakúskymi starostami.

Na slovensko-rakúskom Plese susedov v Dancehouse Interklub Bratislava na Kramároch, na ktorom sa zišlo viac ako 150 susedov z Rakúska aj zo Slovenska, podávali jedlá a nápoje predovšetkým od lokálnych producentov z Wolfsthalu a Bergu. Podujatím sprevádzali Wolfsthalčania Slávka Halčáková a Roland Geldner, o predtancovanie sa postaral Interklub Bratislava, ktorý zvykne otvárať aj Ples v opere, a prítomní sa zabavili aj pri tancoch a hudbe folklórneho súboru Devín.