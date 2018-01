Basketbalistky Good Angels Košice tesne získali Slovenský pohár

Basketbalistky Good Angels Košice získali po ročnej odmlke opäť Slovenský pohár. V repríze minuloročného finále zvíťazili nad Piešťanskými Čajkami na ich palubovke najtesnejším rozdielom 62:61.

Skóre finálového súboja otvorila úspešnou dvojkou hosťujúca Jurčenková. Hráčkam Košíc patrili úvodné minúty, Piešťany sa naopak neustále doťahovali. V šiestej minúte sa však domácim basketbalistkám podarilo vyrovnať na 10:10, od tohto momentu sa tímy striedali v tesnom vedení. Posledné slovo v prvej štvrtine mala napokon Terézia Páleniková, "and-one" akciou upravila na 17:15 z pohľadu domácich. Aj v druhej 10-minútovke pokračovala vyrovnaná bitka, v jednom momente boli na tom lepšie Košice, potom sa dostali k slovu naopak Čajky. Zverenkyne trénera Petra Jankoviča však dobre zakončili prvý polčas, do šatní išli za tesného vedenia 33:32.

Po prestávke začali piešťanské hráčky strieľať s vysokou úspešnosťou, čo im prinieslo aj najvyššie vedenie v zápase – 42:37. Päťbodový náskok si udržali počas celej tretej štvrtiny, pred záverečnými desiatimi minútami viedli 50:45. Štvrtá štvrtina bola už plná emócií a obrovského nasadenia na oboch stranách. Viac z hry mali domáce hráčky, svoj náskok dokázali ešte zvýšiť. Lenže Košičanky v závere zariskovali, 59 sekúnd pred koncom sa Petersovej po úspešnej trojke podarilo vyrovnať skóre zápasu na 59:59. Po jednom úspešnom trestnom hode Bálintovej dokonca viedli Košice 60:59, ale vzápätí prišla dvojbodová odpoveď od Podrugovej. Hrdinkou zápasu sa napokon stala hosťujúca Jurčenková, jej úspešný pokus päť sekúnd pred koncom znamenal triumf pre Košice.

Hlasy po zápase:

Peter Jankovič, tréner Košíc: "Ja si myslím, že rozhodlo šťastie. Možno si Piešťany zaslúžili dnes vyhrať viac pohár. Som hrdý na dievčatá, že to nezabalili a za nepriaznivého stavu stále bojovali. Aj so šťastím sme dokázali zápas otočiť. Som rád, že sme to zvládli, aj keď najtesnejším možným rozdielom. Víťazstvo je však naše, pohár je naspäť v Košiciach."

Barbora Bálintová, hráčka Košíc: "Bolo to pre nás veľmi cenné víťazstvo, pretože Piešťany hrali veľmi dobre, ako už hrali aj v stredu, keď nás zdolali. V štvrtej štvrtine to vyzeralo, že sa to zopakuje, ale našťastie sme sa zomkli, v dôležitých momentoch sme dali body a zvrátili sme zápas."

Martin Pospíšil, tréner Piešťan: "Momentálne to po zápase veľmi mrzí. Boli sme blízko k obhajobe, ale v závere sme sa dopustili chýb, ktorých sme sa nemali dopustiť. Šport, basketbal a život je o chybách, tie chyby sa trestajú. My sme boli potrestaní tým, že sme stratili Slovenský pohár. Dôležité je tiež povedať to, že som hrdý na dievčatá. Odviedli maximum a je iba škoda, že tomu chýbala víťazná bodka."

Lenka Bartáková, hráčka Piešťan: "Čo povedať po takom zápase, koncovku sme určite nezvládli. Nebolo to o súperovi alebo o rozhodcoch, ale bolo to len o nás. Koncovky musíme hrať viac skúsene, viac si veriť. Myslím si, že nerozhodli posledné sekundy, ale to, že sme stratili v priebehu dvoch minút náskok piatich bodov."