Dnes o 20:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní „Tradície a folklór by sa mali udržiavať a obnovovať,“ tvrdí mladá folkloristka, ktorá oživila legendárne muránske buchty

Mladá folkloristka nedovolila, aby tradičná muránska pochúťka zanikla. Keď videla, že inak to asi nepôjde, pustila sa do pečenia muránskych buchiet sama.

Bratislava 21. januára - Terézia Falťanová z Pohronskej Polhory je mladá folkloristka s nadšením pre oživovanie tradícií. Terézia nielenže vedie folklórny súbor v Pohronskej Polhore, spieva v speváckej skupine a folk-ethno kapele, ale okrem toho aj sprevádza turistov na koňoch po svojej milovanej Muránskej planine a najmä - obnovila tradíciu pečenia legendárnych muránskych buchiet. Ako to všetko stíha? „Nemám muža, ani deti, preto to všetko stíham,“ jednoducho odpovedá na otázku ani nie 30-ročná sympatická Terézia.

Dobré noviny zaujímalo, ako sa taký mladý človek dostane k tomu, že sám vráti život legendárnym buchtám, či to, v čom sa skrýva čaro muránskych buchiet. Na všetko sme sa spýtali samotnej Terézie Falťanovej. Inšpiratívny rozhovor s mladou folkloristkou však čítajte iba v prípade, že ste práve najedení. S prázdnym žalúdkom vám hrozí, že sadnete do auta a vyrazíte na Muránsku planinu po buchty.

Bolo vám pečenie vždy blízke, alebo to prišlo až s muránskymi buchtami? Mali ste napr. v detstve sen, že raz budete niečo podobné, ako máte teraz, vlastniť?

Samozrejme, stále som sa mame obšmietala v kuchyni. Tiež som sa párkrát snažila kamarátom upiecť nevšedné torty. Dokonca som kamarátovi upiekla aj ženu - buchtu. Samozrejme, išlo o amatérske pokusy, ale robila som to s láskou k pečeniu a aj k tým mojim kamošom a kamoškám. Napriek tomu mi ani vo sne nenapadlo, že sa niečím podobným budem raz živiť.

Prečo práve muránske buchty? Ide o pochúťku, ktorú možno veľa ľudí na Slovensku zatiaľ nepozná. Ako ste sa k nim vlastne dostali?

Muránske buchty poznám ešte z detstva. Ide o tradičný produkt z regiónu Muránska planina, ktorý niekoľko desaťročí piekli v obci Muráň. Ja týmto buchtám hovorím "legendárne muránske buchty" práve preto, že veľa ľudí o nich počulo a málokto ich jedol. Každý, kto sa nejakým spôsobom dostal do kontaktu s Muránskou planinou v minulosti, dopočul sa o tejto lokálnej pochúťke. Tým šťastnejším sa ju podarilo aj ochutnať. Ja som bola jedna z nich a vzápätí som sa do nich zamilovala. No, žiaľ, pred 3 rokmi s ich výrobou v obci Muráň skončili.

Kedy a ako prišlo rozhodnutie pustiť sa do výroby muránskych buchiet? Nemali ste obavy z podnikania?

Sama neviem. Proste som využila príležitosť, ktorá prišla sama. Náhodou (hoc som názoru, že náhody neexistujú) som sa stretla s majiteľom pekárne, resp. penziónu v Muráni, kde buchty dlhé roky piekli. Zaujímalo ma, prečo ich nepečú, presviedčala som ho, aby v tom pokračoval, veď muránske buchty sú folklór tohto regiónu. Ja som zástanca toho, aby sa tradícia a folklór alebo folklorizmus udržiaval, oživoval. V tom momente som nepomyslela na to, že by som si na seba ušila búdu a dala sa na časovo a technologicky náročné pečenie muránskych buchiet. Bohužiaľ, sa mi ho nepodarilo presvedčiť a prišlo mi ľúto, že umiera časť folklóru Muránskej planiny. Vtedy prišla myšlienka, že by som ich mohla vlastne piecť ja. S bývalým majiteľom sme sa dohodli, jeho sestra, ktorá buchty dlhé roky piekla, mi celú receptúru ukázala a naučila.

Ako vnímalo vaše rozhodnutie okolie? Nechodili za vami susedky či kamarátky s ich "overenými" receptami na muránske buchty? Ak ide o tradičný lokálny produkt, verím, že množstvo domácich má ten svoj "zaručený" recept, ktorý je jediný správny.

Viete, v Muráni má tento recept doma každý, ale je natoľko komplikovaný, že aj oni si tie buchty radšej prídu teraz kúpiť ku mne. Veľmi sa mi však nesnažili radiť, lebo každý si tento recept aj tak chráni. No napriek tomu sa nejaké našli, čo mi dali nahliadnuť do ich receptu. Hoc išlo o ženy z jednej dediny, každý bol málinko odlišný a samy ženy povedia, že každá ich upečie trochu inak a trochu inak chutia. Dôležité je, aby boli pečené s láskou. Čo sa týka receptu, ja pokračujem v tom, ktorý z Muráňa všetci poznajú z penziónu Koruna.

Koľko ľudí sa aktuálne podieľa na výrobe buchiet? Podarilo sa Vám zamestnať aj nejakých miestnych obyvateľov? Predsa len, nejde o región, v ktorom by bol práce nadbytok...

Mám 3 zamestanancov na TTP a troch brigánikov. Práce nie je v regióne nadbytok, ale tak vám poviem, že ani schopných zamestnancov.

Predajňu buchiet momentálne ľudia nájdu priamo v Národnom parku Muránska planina. Prečo práve tam? Aké to je mať prevádzku v Národnom parku?

Muránske buchty patria do Národného parku Muránska planina. Akurát, že vznikli na druhej strane Muránskej planiny, v Muráni. Teraz ich predávame v sedle Zbojská. Podnikať v Národnom parku nie je ľahké, keďže je tu mnoho obmedzení. Myslím si však, že malým podnikateľom a živnostníkom to neuľahčujú úrady nikde na Slovensku.

Plánujete predaj rozšíriť aj na iné miesta, ako je región odkiaľ buchty pochádzajú?

Aj napriek tomu, že som presvedčená, že muránske buchty patria na Muránsku planinu chcem, aby ich spoznalo čo najviac ľudí. O tom vám však poviem neskôr. ;)

Ako vyzerá výroba buchty? Čím sa líši od iných slovenských buchiet a máte aj nejakú tajnú prísadu?

Výroba je nesmierne časovo náročná. Príprava trvá 4 hodiny. Povedala by som, že nejde až tak o zloženie surovín ako o technologický postup, ktorý si príprava vyžaduje. A, samozrejme, tá láska.

V rozhovoroch v minulosti ste už spomenuli, že vašim buchtám počas pečenia aj spievate. Čo najčastejšie?

Najčastejšie ľudové piesne, všetko čo sa týka buchiet, napríklad: Dajže mi dievčatko dajže mi daj, veď si mi nedala cez celú jar, cez celú jar celô leto, dajže mi dievčatko jakô je to. Zatvorila do komory začala mu dávať, a tá jeho kačuriena nechcela mu stávať.

Aká je odozva ľudí na vaše buchty?

Reakcie sú, samozrejme, rôzne. Sto ľudí, sto chutí. Hoci sa rôznorodosťou plniek snažíme vyhovieť takmer všetkým. Niektorí hovoria, že v minulosti boli trikrát väčšie, ale aj mne sa zdala trieda v škole trikrát väčšia v minulosti ako teraz. Dokonca na gramáž máme väčšie buchty. Iní ďakujú, že sme im obnovili spomienky na detstvo. Noví zákazníci hovoria, že nič lepšie ešte nejedli.

V akých príchutiach sa buchty predávajú? Ktoré sú medzi ľuďmi najpopulárnejšie?

Robím tradičné sladké plnky: slivkové, tvarohové, makové, orechové, čučoriedkové, jahodové, marhuľové, ale aj čokoládové, jablkovo-škoricové. Spojili sme aj tradičný recept z Pohronskej Polhory, škvarkovo-slivkové taštičky s receptom muránskych buchiet a pečieme škvarkovo-slivkové buchty, ktoré majú nesmierny úspech. Na základe požiadaviek zákazníkov sme urobili aj slané varianty a plníme buchty aj medvedím cesnakom s ovčím syrom, kyslou kapustou či špenátom. Ale to sú skôr sezónne záležitosti. Najpopulárnejšie sú jednoznačne čučoriedkové.

