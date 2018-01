TASR

Dnes o 16:52 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Errol Spence obhájil opasok IBF vo welterovej váhe

Spence by sa mohol v blízkej budúcnosti stretnúť v unifikačnom súboji so šampiónom verzií WBA (Super) a WBC Keithom Thurmanom.

Boxer Errol Spence v súboji proti Lamontovi Petersonovi, 20. januára 2018 v Brooklyne. — Foto: TASR/AP

New York 21. januára (TASR) - Americký profesionálny boxer Errol Spence obhájil opasok organizácie IBF vo welterovej hmotnostnej kategórii. V newyorskom Brooklyne zdolal svojho krajana a vyzývateľa Lamonta Petersona technickým knokautom vo ôsmom kole z dvanástich vypísaných. Spence by sa mohol v blízkej budúcnosti stretnúť v unifikačnom súboji so šampiónom verzií WBA (Super) a WBC Keithom Thurmanom.