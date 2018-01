Kaliňák: Od zlepšenia situácie v osadách závisí vzťah väčšiny s Rómami

TASR

Poukázal na to, že v 1400 osadách z 1600 sa situácia doterajšími opatreniami zásadne zlepšila. Problém je však v tých ďalších 200 a tam si to podľa Kaliňáka vyžaduje ďalšie riešenia.

Na archívnej snímke minister vnútra SR Robert Kaliňák. — Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR

Bratislava 21. januára (TASR) - Pokiaľ sa nezlepší bezpečnostná situácia aj v 200 rómskych osadách, kde nezabrali doterajšie opatrenia, nezlepší sa ani vzťah medzi väčšinovým a menšinovým obyvateľstvom. Vyplýva to z vyjadrení ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12.

Poukázal na to, že v 1400 osadách z 1600 sa situácia doterajšími opatreniami zásadne zlepšila. Problém je však v tých ďalších 200 a tam si to podľa Kaliňáka vyžaduje ďalšie riešenia. Preto avizoval prijatie zákona, ktorý má zabezpečiť, "aby policajti mohli razantnejšie zakročiť tam, kde je kriminalita už otravujúca". Kaliňák odmieta, že by jeho rezort postupoval podľa etnického princípu. "Chceme potláčať kriminalitu rómskych osád. Keď to nevyriešime, nevytvoríme lepší vzťah medzi majoritou a minoritou," uviedol Kaliňák.

Podpredsedníčka NRSR a SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová zdôrazňuje, že ak je problém len v 200 osadách, na to netreba prijímať samostatný zákon, ktorý má platiť celoplošne. "Je zbytočné prijímať zákon, ktorý bude platiť celoplošne. Dá sa to riešiť pokojne individuálnou prácou s miestnou samosprávou," poznamenala. Poukázala na opatrenia, ktoré chce presadzovať SaS.

Strana by chcela, aby štát niektoré veci riadil direktívnym spôsobom. Napríklad by tak mohol rozhodovať o zriaďovaní komunitných centier, ktoré považuje Ďuriš Nicholsonová za kľúčové v riešení rómskej problematiky. V súčasnosti sa totiž podľa nej stáva, že obec by mohla zriadiť komunitné centrum, ale zastupiteľstvo to neschváli, keďže majoritné obyvateľstvo sa vzbúri a povie, že nechce takéto centrum. Cestu vidí v prikázaní zriaďovať takéto centrum. "Mať komunitné centrum v osade je dobrá vec, pomáha, tak isto ako terénna práca. Takto by sme vybudovali komunitné centrá v každej osade," zdôraznila. Komunitné centrum by strana prepojila so sociálnym podnikom.

Kaliňák poznamenal, že jeho rezort to už na niektorých miestach robí. "V Krompachoch sme prepojili komunitné centrum so sociálnym podnikom. To, čo hovoríte, že chcete, už sa stalo," povedal. Zdôrazňuje potrebu naučiť Rómov pracovným návykom. Spomenul, ako sa darí v jednom z komunitných centier takto Rómov naučiť a potom ich začleniť do drevárskej dielne. Pracuje sa tiež na vyhľadávaní pracovných miest v ďalších dielňach. Pokiaľ ale rezort neurobí zásadnú zmenu, aby sa majorita cítila bezpečne, tak podľa Kaliňáka nebude ani jej vzťah s rómskou menšinou dobrý.

Minister vyzdvihol aj prácu rómskych špecialistov, ktorá podľa neho prináša dobré výsledky. "Robia svoju robotu dobre," vyhlásil. Pripomenul kamerový systém, ktorý pomáha chrániť napríklad seniorov. Riešiť podľa neho treba priestupky maloletých, odmieta však reči, že ich chce zatvárať. Rovnako volá po opatreniach na minimalizáciu záškoláctva.

Ďuriš Nicholsonová mu vyčítala, že trvalo 10 rokov, aby zistil, že v blízkosti rómskych osád sa "deje niečo obťažujúce". Poukázala na to, že zatvárať ľudí, ktorí nič nemajú a ktorí sa neraz v podstate aj snažia dostať do väzenia, lebo tam majú lepšie podmienky ako doma, nie je riešenie. Zdôrazňuje potrebu integrácie Rómov do spoločnosti. Kaliňák odmieta, že by chceli všetkých z osád zatvárať do väzenia.