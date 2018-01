TASR

Rajičová skončila na ME v Moskve na 6. mieste, titul pre 15-ročnú Rusku

Slovenská krasokorčuliarka Nicole Rajičová počas voľnej jazdy na ME v Moskve, 20. januára 2018. — Foto: TASR/AP

Moskva 20. januára (TASR) - Slovenská krasokorčuliarka Nicole Rajičová obsadila po sobotňajších voľných jazdách na majstrovstvách Európy v Moskve v súťaži sólistiek 6. miesto. Dvadsaťdvaročná reprezentantka SR vyrovnala najlepší výsledok v kariére, keď rovnako šiesta skončila na minuloročných ME v Ostrave. Jej krajanka Silvia Hugecová absolvovala debut na medzinárodnej scéne, pri ktorom skončila 24.

Novou majsterkou Európy sa stala len 15-ročná Ruska Alina Zagitovová. Tretí titul za sebou unikol domácej Jevgeniji Medvedevovej, dvojnásobná majsterka sveta sa musela uspokojiť so striebrom. Bronz putuje do Talianska zásluhou 5-násobnej bývalej majsterky Európy Caroliny Kostnerovej.

Obe Rusky vo finále išli výborne, skočili sedem čistých trojitých skokov. Medvedevová, ktorú trápili pred šampionátom zdravotné problémy, skončila v KP druhá a vo finále sa jej strata na rivalku a juniorskú majsterku sveta ešte o čosi zväčšila.

Zo Sloveniek ako prvá išla Hugecová, 22. po KP, ktorá jazdila na hudbu od P. I. Čajkovského. Pri kombinácii trojitého rittbergera a dvojitého tulupa sa dotkla rukou ľadu. Ďalšie sólo skoky zvládla, po choreu však pri dvojitom salchowovi dopadla na obe nohy a pri trojitom salchowovi nasledoval pád. Len 17-ročná majsterka Slovenska sa po jazde prepadla na posledné miesto, keď výrazne zaostala aj za jej osobným rekordom. "Som šťastná, že som tu mohla byť. Zo svojej voľnej jazdy som trošku sklamaná, ale celkovo mám zo svojho účinkovania v Moskve dobrý pocit," povedala Hugecová v mixzóne.

Rajičová, ktorá štartovala na ZOH v Soči, a bude aj na februárovej olympiáde v Pjongčangu, si v KP utvorila osobné maximum (61,01). Vo finále išla v poslednej skupine s najväčšími hviezdami. Na rozdiel od KP nemala nahlásenú kombináciu dvoch trojitých skokov. Začala slušnou trojkombináciou dvojitý axel-jednoduchý rittberger-trojitý salchow, pri následnom trojitom flipe bola chybička. Ďalej zaradila trojitý lutz, peknú kombináciu trojitého rittbergera s dvojitým, v závere však namiesto trojitého tulupu skočila len dvojitého. Rozhodcovia oči neprivreli, až štyri skoky boli podľa nich nedotočené a Rajičovej bodové ohodnotenie o dosť zaostalo za jej osobným rekordom.

Ani najlepšie, ani najhoršie

Po precítenom prejave neskrývala Rajičová istú nespokojnosť: "Mohlo to byť lepšie, mala som tam dosť veľa chýb. Som však rada, že som to ustála bez pádu. Pri nedotočených skokoch som cítila, že neboli najvyššie, a v spomalenom zábere som videla, že boli trochu prichytené," povedala Rajičová a celkové účinkovanie v Moskve ohodnotila: "Definitívne to nebol môj najlepší šampionát, ale ani najhorší. Stále mám na čom trénovať, dúfam, že to pôjde k lepšiemu."

V celkovej bilancii ME kraľovali domáci krasokorčuliari s dvoma zlatými, štyrmi striebornými a troma bronzovými medailami. Zo Slovákov obsadili tanečníci Lucie Myslivečková s Lukášom Csölleyom 17. miesto a sólista Michael Neuman nepostúpil do voľných jázd.