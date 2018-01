TASR

Walkner ako prvý Rakúšan vyhral v kategórii motocyklov na Rely Dakar

Rakúsky výrobca KTM však medzi motocyklami víťazí nepretržite už od roku 2001.

Rakúšan Matthias Walkner (KTM). — Foto: TASR/AP

Cordoba 20. januára (TASR) - Matthias Walkner sa stal prvým rakúskym víťazom kategórie motocyklov na Rely Dakar. Svoj triumf si postrážil v sobotňajšej záverečnej štrnástej etape jubilejného 40. ročníka, v ktorej obsadil ôsmu pozíciu. V argentínskej Cordobe sa z etapového prvenstva radoval domáci Kevin Benavides, ktorý celkovo skončil na druhom mieste (+16:53 min). Tretia priečka v konečnom poradí patrí víťazovi spred dvoch rokov Tobymu Priceovi z Austrálie (+23:01).

Tridsaťjedenročný Walkner zlepšil druhú pozíciu, na ktorej sa umiestnil v minulej edícii. Pre Rakúsko vybojoval druhý dakarský úspech, v roku 1997 zvíťazil Peter Reif v kategórii kamiónov. Rakúsky výrobca KTM však medzi motocyklami víťazí nepretržite už od roku 2001. "Je to úžasné, nikdy som si nepomyslel, že by som mohol naozaj vyhrať. Cieľ bol udržať sa na pódiu, ale tento rok to bolo nesmierne tesné a kľúčový bol desiaty deň. Šťastie bolo tentoraz možno na mojej strane, splnil sa mi sen. Bol to šialený Dakar," vyznal sa Walkner na oficiálnej stránke podujatia.

Slovenský reprezentant Štefan Svitko odstúpil po ťažkom páde práve v desiatej etape. SR nemalo zastúpenie v ostatných kategóriách. V štvorkolkách sa Čiľan Ignacio Casale dočkal po štyroch rokoch druhého triumfu. Po druhý raz v kariére zvíťazil aj Španiel Carlos Sainz medzi automobilmi, prvýkrát sa mu to podarilo v roku 2010. Francúzsky tím Peugeot zažil vydarenú derniéru, s Dakarom sa lúči po troch úspechoch za sebou. "Som veľmi, veľmi šťastný. Za štyri roky, počas ktorých sme spojili sily s Peugeotom, sa nám podarilo postaviť víťazné auto. Peugeot vyhral už dva razy predtým, ale myslím si, že som si zaslúžil toto víťazstvo, lebo som do auta vložil mnoho úsilia. Prežil som vrcholy a pády, no zakaždým som sa snažil najlepšie, ako som vedel," povedal 55-ročný Sainz.

Kategóriu SxS (švorkolesové dvojmiestne vozidlá s maximálnym objemom valcov 1000 centimetrov kubických, pozn.), ktorá sa samostatne konala druhýkrát, dokončilo iba šesť posádok. Najlepší čas dosiahol Brazílčan Reinaldo Varela.