Radka Turoňová

Prečo mladí na Islande nepijú alkohol, nefajčia a nedrogujú? Krajina dokázala nemožné, no svet si príklad nevzal

Je to zlý sen každého rodiča. Vychovávate svoje dieťa v najlepšej viere, že z neho vyrastie slušný človek a ono skĺzne na pochybné chodníčky. Na Islande však tomu nedali šancu a vymysleli spôsob, ako deti pred závislosťami ochrániť.

Island za posledných 20 rokov radikálne znížil tínedžerské pitie alkoholu, fajčenie i užívanie drog. Šport, rodina a prospešné zákony sú podľa nich základ. — Foto: Dave Imms

REYKJAVÍK 20. januára - Aj dieťa zo slušnej a kompletnej rodiny sa môže dostať do pazúrov závislosti od alkoholu, drog, do zlej spoločnosti či páchať zlo. Rodiča pritom môžu robiť i nemožné, no nedarí sa im dostať ho na správnu cestu. Dôležité je pritom riešiť to ešte v zárodku tak, aby dieťa ani len nepomyslelo na to, že alkohol alebo drogy môžu byť v niečom dobré. Na Islande dobre vedia, ako na to. Kiežby sa od nich konečne poučili aj iné národy.

Zdravá závislosť

Aj na Islande sa pritom kedysi báli ľudia prejsť nočnými uličkami, pretože o opitých mládežníkov sa doslova potkýnali. Ako však uviedol portál mosaicscience.com, percentuálny podiel 15- či 16-ročných opitých klesol minulý rok na 5 percent. V roku 1998 to pritom bolo 42 percent. Mladí teraz nemajú záujem ani o marihuanu, ktorú vyskúšalo len 7 percent dospievajúcich, a o cigarety majú záujem len chabé 3 percentá. Ale ako sa to vlastne podarilo?

Foto: Pixabay

V centre príbehu o zmene návykov a zlozvykov islandských detí stál aj americký profesor psychológie Harvey Milkman, ktorý sa v rámci štúdie zaoberal aj tým, ktorú drogu a prečo ľudia brali, ale aj, prečo v tom pokračujú. Napadlo mu vytvoriť niečo ako prirodzenú závislosť na vlastnej mozgovej chémii - pretože ľudia dokážu byť závislí na hocičom, tak, čo keby to bolo niečo dobré, a hlavne - čo by neničili ich psychiku i telo. Mladí preto začali chodiť na kurzy toho, čo ich skutočne zaujímalo, napríklad tanca, kde sa mohli naučiť čokoľvek, čo chceli, čím došlo k zmenám v mozgovej chémii.

Mládež sa môže radšej venovať tancu. Foto: flickr.com/Helgi Halldórsson

Neskôr začal Milkman prednášať aj na Islande, kde si ho všimla Dóra Sigfúsdóttirová. Jej zase napadlo, ako by to vyzeralo, keby sa používali zdravé alternatívy voči drogám či alkoholu, a to ešte predtým, ako sa začnú ozajstné problémy. Závislosti totiž zastavia hneď na začiatku. Výskumníci preto skúšali deti pomocou dotazníkov, kde sa mali priznať, či už mali drogy, alkohol a podobne. Ako sa neskôr ukázalo, rozdielmi medzi deťmi, ktoré zlákali závislosťami a tými ostatnými, boli napríklad organizované aktivity, dostatok času, ktorí trávili s rodičmi a to, že nechodili vonku v neskorých večerných hodinách.

Dostávajú peniaze na aktivity

Vznikol teda plán Mládež na Islande a zmenili sa aj zákony. Napríklad tínedžeri od veku 13 do 16 rokov mohli byť v zime vonku len do 22-hej hodiny a v lete maximálne do polnoci. Cigarety sa štandardne nepredávali ľuďom mladším ako 18 rokov, alkohol mali zakázaní ľudia mladší ako 20 rokov. To je podstatne viac ako u nás na Slovensku, kde môžete aj nadránom stretnúť skupinky podgurážených i agresívnych mladých ľudí, pri ktorých možno pochybovať o tom, či vôbec majú aspoň občiansky preukaz.

Nočný život na Islande. Foto: flickr.com/ Helgi Halldórsson

Na Islande však na to išli tvrdo a keď je niečo zakázané, dospelí sa to snažia dodržiavať, čo znamená žiadne výnimky pre mladistvých. Tí sa totiž dokážu poľahky dostať k cigaretám či alkoholu aj napriek zákazu, no na Islande vymysleli také pravidlá, aby im to ani nenapadlo. Niekedy totiž môže zlákať aj nesprávna partia, Islanďania preto začali podporovať trávenie čo najväčšieho času s rodičmi, tí dokonca dostávajú od štátu peniaze na rekreačné aktivity na každé dieťa. Nie každý si to totiž môže dovoliť a na Islande chcú, aby deti mali organizované aktivity i spomínané kurzy. To sú ich nové závislosti, pri ktorých na drogy či alkohol ani nepomyslia.