Tanečníci Myslivečková a Csölley obsadili na ME v krasokorčuľovaní 17. miesto

Slováci na minuloročných ME v Ostrave skončili na konečnom 16. mieste a v jesennej olympijskej kvalifikácii si vybojovali účasť na ZOH v Pjongčangu. ME boli pre nich generálkou na olympiádu.

Slovenskí reprezentanti Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley počas ME v krasokorčuľovaní v Moskve, 20. januára 2018. — Foto: TASR/AP

Moskva 20. januára (TASR) - Francúzski krasokorčuliari Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron získali v sobotu už štvrtý titul majstrov Európy v tancoch za sebou. Na šampionáte v Moskve potvrdili pozíciu lídrov z piatkového krátkeho programu a Európe vládnu od roku 2015. Slovenskí reprezentanti Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley skončili na 17. mieste.

Striebornú medailu získali domáci Jekaterina Bobrovová, Dmitrij Solovjev, ktorí poskočili na túto pozíciu zo 4. miesta v KP. Aj bronz zostal v Rusku zásluhou Alexandry Stepanovovej a Ivana Bukina.

Slováci na minuloročných ME v Ostrave skončili na konečnom 16. mieste a v jesennej olympijskej kvalifikácii si vybojovali účasť na ZOH v Pjongčangu. ME boli pre nich generálkou na olympiádu. Myslivečková a Csölley postúpili z piatkového KP do voľných jázd zo 17. miesta. Boli s ním spokojní a aj vo voľnom tanci, ktorý predviedli na hudbu z filmu Cabaret, odviedli to, na čo mali. Hoci v technickej známke trochu zaostali, keď stratili pri krokových pasážach. "Zajazdili sme to, čo máme natrénované," okomentoval výkon Csölley a dodal: "Pri kruhovej krokovej pasáži sme mali dobrý pocit, ale stačí, ak je technický panel trochu prísnejší."

"Cítila som sa výborne, je to môj obľúbený tanec. Bola som nervóznejšia, ako pred krátkym programom, lebo predsa len týždeň bol dlhý. V diagonálnej krokovke stačí, ak sme trochu unavení a nie sme precízne spolu a hneď stratíme úroveň. Pri twizzloch tam asi bola moja chvíľková nepozornosť, že som nedržala nohu nad 45 stupňov," zhodnotila partnerka, ktorá jazdila s tejpom na ramene. "Rameno trošku otravuje, asi mám veľmi flexibilné väzy a šľachy. Možno to na pohľad nebolo pekné, ale nechceli sme riskovať," vysvetlila Myslivečková.

Najlepší voľný tanec predviedli obhajcovia, ktorí kontinentu kraľujú od Štokholmu 2015, vyhrali aj v Bratislave 2016 a Ostrave 2017. Dvojnásobní majstri sveta Papadakisová a Cizeron ukázali suverénny výkon a o ich triumfe nebolo pochýb. Boli precízni a ich prvky mali tu najvyššiu technickú náročnosť. Utvorili si osobné maximum 203,16 bodu, čo je súčasne svetový rekord.

V sobotu večer šampionát vyvrcholí voľnými jazdami žien, v ktorých sa predstaví aj duo slovenských sólistiek Nicole Rajičová, 5. v KP, resp. Silvia Hugecová (22.).