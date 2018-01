TASR

Dnes o 10:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Halepová po maratónskom zápase: Som takmer mŕtva

Nasadená jednotka, ktorá nastúpila so zraneným ľavým členkom, sa so svojou súperkou nadrela, duel trval až tri hodiny a 45 minút.

Rumunská tenistka Simona Halepová, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Melbourne 20. januára (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V 3. kole si ako nasadená jednotka poradila s Američankou Lauren Davisovou po trojsetovej dráme 4:6, 6:4 a 15:13. Ďalej ide aj šiesta nasadená Karolína Plíšková, ktorá si v Českom derby poradila s krajankou Luciou Šafářovou 7:6 (6) a 7:5.

Halepová, ktorá nastúpila so zraneným ľavým členkom, sa so svojou súperkou nadrela, duel trval až tri hodiny a 45 minút. "Rozhodne to bol veľmi ťažký zápas a veľmi dlhý. Nikdy som nehrala taký dlhý tretí set, takže som veľmi rada, že som to vydržala a že som ho vyhrala. Som takmer mŕtva," citovala Halepovú agentúra AP.

Zápas vyrovnal počtom gemov predchádzajúci rekord ženskej dvojhry na turnaji, 48 odohrali aj Chanda Rubinová s Arantxou Shanchezovou v roku 1996. Minutážou bol takmer o hodinu kratší ako rekordný 4 hodiny a 44 minút trvajúci zápas Francescy Schiavoneovej so Svetlanou Kuznecovovou v roku 2011.

"Necítim si svaly," povedala Halepová, ktorá si zranila ľavý členok ešte v prvom kole. "Môj členok je... ja vlastne ani neviem, ako na tom je, pretože ho necítim. Ale bolo pekné vyhrať tento zápas," dodala.

Do ďalšieho kola sa prebojovala aj druhá česká reprezentantka. Barbora Strýcová si ako dvadsiata nasadená poradila s americkou súperkou Bernardou Perovou v dvoch setoch dvakrát 6:2. V osemfinále ju čaká opäť krajanka Karolína Plíšková.