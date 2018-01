TASR

Dnes o 09:07 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sagan skončil v 5. etape Tour Down Under na 49. mieste, bodovaciu súťaž stále vedie

Na víťazného Richieho Porteho stratil 2 minúty a 33 sekúnd. Prišiel však o okrový dres lídra celkovej klasifikácie, priebežne figuruje na 33. priečke.

Na archívnej snímke slovenský cyklista Peter Sagan. — Foto: TASR/AP

Old Willunga Hill 20. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v predposlednej piatej etape pretekov Tour Down Under s cieľom na kopci Willunga Hill 49. miesto. Jazdec tímu Bora-Hansgrohe vystúpil z tempa dva kilometre pred vrcholom a na víťazného Richieho Porteho stratil 2 minúty a 33 sekúnd. Austrálčan triumfoval v etape so záverečným stúpaním na Willunga Hill piaty rok v rade.

Portemu (BMC Racing) však tesne unikol dres pre celkového lídra poradia. Na čelo klasifikácie sa vyhupol Daryl Impey z tímu Mitchelton-Scott, ktorý potvrdil výbornú formu. Juhoafričan prežil najťažšie momenty na Willunga Hill v skupine, a keď sklony povolili, dokázal pred páskou sekundovať Portemu. Za domácim pretekárom zaostal v cieli o osem sekúnd, tretí finišoval Holanďan Tom Jelte Slagter zo stajne Dimension Data. Pred záverečnou etapou nie je medzi Impeym a Portem ani sekundový rozdiel.

Porte pochválil kolegov z tímu

"Musím opäť pochváliť mojich kolegov, ktorí boli výborní, a najmä Rohana Dennisa, ktorý ťahal skupinu na cieľovom kopci. Pravdepodobne to bol najťažší výstup, aký som zažil na Willunga Hill. Ešte pred záverečným kopcom fúkal vietor, bolo to nepríjemné, ale nemôžem povedať, že ma to zaskočilo, lebo sa to deje každý rok. Mrzí ma, že som sa nedostal na čelo klasifikácie, ale Daryl bol výborný, jazdil rozumne," povedal Porte pre austrálske médiá.

Sagan prišiel o okrový dres pre lídra celkovej klasifikácie, priebežne figuruje na 33. priečke (+02:29). Trojnásobný majster sveta je však naďalej lídrom bodovacej súťaže.