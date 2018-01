TASR

Dnes o 09:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Országh je zmierený, že nepôjde do Pjongčangu. Dôvody chápem, tvrdí

Banskobystrický tréner rozhodnutie vedenia klubu rešpektuje a zmieril sa, že počas zimnej olympiády bude plniť klubové povinnosti.

Na archívnej snímke tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh. — Foto: TASR

Banská Bystrica 20. januára (TASR) - Tréner hokejistov HC'05 iClinic Banská Bystrica Vladimír Országh po zápase 38. kola Tipsport Ligy s MsHK Žilina zdôvodnil svoju neúčasť na ZOH v Pjongčangu. Reagoval tak na rozhodnutie vedenia klubu neuvoľniť ho a pred reprezentáciou uprednostniť klubové záujmy.

Országh rozhodnutie klubu rešpektuje a zmieril sa, že v pozícii asistenta trénera nebude v Pjongčangu pôsobiť: "Rátal som s tým, s prezidentom klubu som sa o tom už dlhšie rozprával. Som s tým úplne vyrovnaný, vedel som, že to môže prísť. Olympiáda je olympiáda, no v klube mám tiež povinnosti a keďže sa niektoré veci nedotiahli, dopadlo to takto, nemám s tým problém. Nebol by som rád, keby sa vytvárala negatívna energia voči mojej osobe, alebo okolo národného tímu. Všetci vieme, ako sa na predchádzajúcu olympiádu v Soči odchádzalo, s negatívnymi emóciami a ja nechcem, aby sa to zopakovalo."

Podľa Országha by reprezentácii uspieť na ZOH pomohla väčšia dôvera: "Vykročili sme sa veľmi slušne, mali by sme chalanov podporiť, aj realizačný tím. Aj keď na olympiádu nepôjdem, som s tým vyrovnaný, je to tak, ako je, nemá význam niečo vyťahovať. Každý je v situácii, keď bojuje, či náš klub, alebo reprezentácia, potrebujeme svoj pokoj. Teraz už nemá význam nejako prerušovať ligu, chyba sa stala dávno predtým. Nešťastným zostáva, že počas olympiády sa hrá sedem zápasov, a že nie je reprezentačná prestávka, to je najväčší problém, preto chápem klubovú politiku. Keď sa pozrieme dnes na tabuľku, prehráte dva, tri zápasy a z prvého miesta klesnete na piate. Vnímame päť mužstiev plus nepríjemný Poprad s reálnou šancou na titul a je veľký rozdiel začínať play off z prvého, alebo druhého miesta a zo štvrtého, piateho. Možné je všetko, aj to, že kandidát na titul neprejde prvým kolom."

Országh sa pozastavil nad programom Tipsport Ligy: "To, že nie je u nás reprezentačná prestávka, je naozaj udivujúce. Pre mňa je však dôležitejšie, že máme pred olympiádou novú víziu, s čerstvým vzduchom. Z nášho klubu sa do nominácie dostali traja, je to určitá vizitka klubu, pre Tomáša Surového to bude asi posledná olympiáda, rád som však za mladých chalanov, Patrika Lampera a Miloša Bubelu, tí majú všetko pred sebou a budú to pre nich obrovské skúsenosti. Nemyslím si, že moja neúčasť na olympiáde by ohrozila moje pôsobenie v reprezentácii, ak budú o moje služby stáť, veľmi rád sa k reprezentácii v budúcnosti pripojím."