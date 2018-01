TASR

Folklórny program RTVS Zem spieva ocenili, získal prestížnu cenu v Miami

Druhú sériu folklórnej šou Zem spieva vysiela RTVS každú sobotu na Jednotke. Vystúpi v nej 63 účinkujúcich.

Na snímke sprievodný folklórny program počas predstavenia novej šou Zem spieva. V pozadí vľavo režisér programu Peter Nuňéz. — Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 19. januára (TASR) – Režisér folklórnej šou verejnoprávnej RTVS Zem spieva Peter Núňez si v týchto dňoch v Miami prevzal cenu za najlepší pôvodný televízny projekt strednej a východnej Európy. TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

Pripomenula, že šou Zem spieva ešte vlani v júni uspela v súťaži Pitch&Play Live na medzinárodnom festivale NATPE v Budapešti v kategórii non-scripted formátov. Spomedzi 11 projektov zo siedmich krajín sa stala najúspešnejším formátom. Víťazstvo v Budapešti umožnilo režisérovi prezentovať projekt na celosvetovej prehliadke NATPE v Miami.

Podľa Rusnákovej zožala folkórna šou potlesk a uznanie aj v Miami. "Bol som naozaj v šoku. Po prezentácii iniciovali neformálne stretnutie približne dvadsiati obchodníci s televíznymi formátmi, napríklad z Čile, USA, Japonska, Turecka a ďalších krajín. Ak by sa splnila aspoň desatina z toho, bolo by to úžasné," uviedol producent a režisér Peter Núňez.

Ako uviedla hovorkyňa RTVS, v aktuálnej druhej sérii poteší divákov poteší aj účasť súborov i jednotlivcov zo zahraničia. "Ide nielen o zahraničných Slovákov, ktorí sa so záujmom a od srdca venujú nášmu folklóru v Srbsku, Rumunsku, Anglicku či Maďarsku, ale tiež o milovníkov slovenského folklóru z Japonska, ktorí sa združujú v súbore Valaška," priblížila.

Druhú sériu folklórnej šou Zem spieva vysiela RTVS každú sobotu na Jednotke. Vystúpi v nej 63 účinkujúcich - jednotlivcov, umeleckých súborov a skupín, ktorí sa predstavia v siedmich štúdiových kolách. Do semifinále postúpi maximálne 21 súťažiacich. Z desiatich najlepších vyberú vo finále diváci SMS hlasovaním absolútneho víťaza.