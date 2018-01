Ak chce Británia prístup na finančný trh EÚ, musí platiť

TASR

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) a britská premiérka Theresa Mayová. — Foto: TASR/AP

Londýn 19. januára (TASR) - Británia by musela prispievať do rozpočtu Európskej únie (EÚ) a akceptovať jurisdikciu súdov EÚ, ak chce, aby si jej banky udržali plný prístup na trhy v bloku aj po brexite. Povedal to francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok (18.1.) počas návštevy v Spojenom kráľovstve, kde rokoval s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

Macron na jednodňovom britsko-francúzskom summite uviedol, že jeho hlavným cieľom na rokovaniach o brexite je zabezpečiť, aby sa "zachoval jednotný trh, pretože je to srdce Európskej únie". Dodal však, že je na Británii, aby sa rozhodla, čo chce.

Macron sa na záver summitu novinárov spýtal, či chcú prijať jednotný trh so všetkými podmienkami, ktoré zahŕňajú aj platby EÚ a akceptáciu európskej jurisdikcie.

Diskusia o tom, či si budú môcť britské banky a celé odvetvie finančných služieb udržať voľný prístup na európsky trh po odchode krajiny z bloku, bude určite najťažším bodom nadchádzajúcich rokovaní o budúcom vzťahu medzi Londýnom a EÚ.

Británia chce pre bankový sektor podmienky čo najbližšie súčasným a zároveň sa vyhnúť pravidlám spojeným s členstvom v EÚ, ktoré sa jej nepáčia, ako je voľný pohyb osôb. EÚ ale upozorňuje, že Spojené kráľovstvo nemôže mať prístup na jednotný trh, pokiaľ neprijme všetky jej pravidlá. A červená čiara premiérky Mayovej znamená len obchodnú dohodu o výmene tovarov, bez väčšiny služieb.

Sektor finančných služieb zamestnáva viac ako 2,2 milióna ľudí v Británii a prispieva takmer k 11 % k výkonu ekonomiky.

Paríž patrí medzi mestá EÚ, ktoré lobujú u bánk, aby k nim presunuli niektoré pracovné miesta z Londýna po brexite.

"Je v záujme nielen Spojeného kráľovstva, ale aj Európskej únie, aby pokračovali v dobrých hospodárskom vzťahoch," vyhlásila Mayová na tej istej tlačovej konferencii. "To by malo zahŕňať tovary aj služby. Londýnska City bude aj naďalej významným globálnym finančným centrom. To je výhoda nielen pre Spojené kráľovstvo, ale je to dobré aj pre Európu a pre globálny finančný systém."

Macron sa pridal na stranu hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera, podľa ktorého môže Británia uzavrieť s EÚ podobnú dohodu, ako majú Nórsko alebo Kanada.

Nórsko získalo prístup na jednotný trh, lebo akceptovalo pravidlá bloku bez toho, aby ich mohlo ovplyvňovať. Obchodná dohoda Kanady s EÚ je najlepšia vo svojej "triede", ale nezahŕňa finančné služby. Spojené kráľovstvo ju odmietlo ako príliš obmedzenú. Britský minister pre brexit David Davis povedal, že chce dohodu "Kanada plus plus plus".

Pokiaľ ide o Francúzsko, pokles významu londýnskeho finančného centra predstavuje príležitosť prilákať pracovné miesta zo City. Banky vrátane JP Morgan a Goldman Sachs sa už pripravujú na presun zamestnancov z Londýna na kontinent.