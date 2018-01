TASR

Bitcoin zrejme úplne skolabuje, myslí si nobelista R. Shiller

Bitcoin môže totálne skolabovať a zabudne sa na neho a myslím, že je to dosť pravdepodobné, ale môže prežiť ešte dlhý čas, môže tu byť aj o 100 rokov, povedal držiteľ Nobelovej ceny.

Ekonóm Robert Shiller. — Foto: TASR/AP

New York 19. januára (TASR) - Bitcoin zrejme "úplne skolabuje", povedal v rozhovore pre CNBC nobelista Robert Shiller. Dodal, že mu prudké zhodnotenie digitálnej meny pripomenulo tzv. tulipánovú mániu v 17. storočí v Holandsku.

Profesor na Yale University uviedol, že "bubliny sú všade", nie je to len bitcoin. Dodal však, že "nevie, ako bitcoin nakoniec dopadne".

"Nemá žiadnu hodnotu, pokiaľ neexistuje všeobecný konsenzus, že má hodnotu. Iné veci, ako zlato, by mali prinajmenšom nejakú hodnotu, ak by ho ľudia nepovažovali za investíciu," povedal Shiller. "Pripomína mi to tulipánovú mániu v Holandsku v 40. rokoch 17. storočia, takže otázkou je, či to skolabuje. Doteraz platíme za tulipány a niekedy sú aj drahé. Bitcoin môže totálne skolabovať a zabudne sa na neho a myslím, že je to dosť pravdepodobné, ale môže prežiť ešte dlhý čas, môže tu byť aj o 100 rokov."

K tulipánovej bubline prirovnali prudký nárast bitcoinu aj ďalší ekonómovia, ako napríklad Paul Donovan z USB. Shiller získal Nobelovu cenu za ekonómiu v roku 2013 za svoju prácu týkajúcu sa cien aktív a neefektívnych trhov.

Analytik tvrdí niečo iné

Známy analytik Tom Lee je aj napriek nedávnemu prepadu kryptomien optimistickejší než kedykoľvek predtým ohľadom ich investičného potenciálu a odporúča nákup bitcoinu.

Thomas J. Lee bol v roku 2014 jedným zo zakladateľov firmy Fundstrat Global a odvtedy vedie jej oddelenie výskumu. Od roku 2007 do roku 2014 bol hlavným investičným stratégom JPMorgan. Lee bol jedným z prvých stratégov vo finančnom svete, ktorý bol pevne presvedčený o úspechu bitcoinu a stále mu verí aj napriek všeobecnej skepse.

Prudký prepad kryptomien v posledných dňoch stál mnohých investorov veľa trpezlivosti a nervov. Bitcoin tento týždeň padol o vyše 30 % a na krátky čas sa jeho kurz dostal pod hranicu 10.000 USD (8160 eur). Jedným z dôvodov tohto vývoja boli obavy zo sprísnenia regulácie kryptomien zo strany viacerých vlád. Vo štvrtok (18. 1.) sa však ceny digitálnych mien stabilizovali.

Na Leeho aktuálne udalosti neurobili žiadny dojem. Už niekoľko rokov je presvedčený o posilňovaní kryptomien a svoj názor nezmenil. Aktuálne prognózuje, že kurz bitcoinu v tomto roku stúpne na 25.000 USD. Ešte v októbri 2017 predpokladal, že sa to stane až o 4 roky.

"Myslíme si, že v polovici roka 2018 sa bude kurz bitcoinu nachádzať niekde na úrovni 20.000 dolárov. Ak sa v prvej polovici tohto roka skutočne dostane do blízkosti tejto úrovne, myslím, že v druhej polovici roka uvidíme významnejší pokrok. Takže stále si myslím, že bitcoin je niečo, čo sa oplatí mať."

Podľa Leeho predpovede, ktorú zverejnil v vlani v novembri, by sa kurz bitcoinu mohol do roku 2022 vyšplhať až na 125.000 USD.

Lee počíta s tým, že kurz bitcoinu môže tento rok klesnúť maximálne na 9000 USD. "Očakávame, že dno kurzu bitcoinu je 9000 USD. Považujeme 9000 USD za najväčšiu nákupnú príležitosť v roku 2018."

Dočasný prepad považuje Lee za veľký potenciál a prirovnal ho k situácii Amazonu v 90. rokoch. Mnoho ľudí vtedy tvrdilo, že firma nemá žiadnu hodnotu, pretože nezarába.