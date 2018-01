TASR

Myslivečková a Csölley postúpili na ME do voľných jázd

Obaja predviedli solídny výkon a hoci zaostali za osobným maximimom, do finálovej dvadsiatky sa kvalifikovali zo 17. miesta.

Na snímke nový česko-slovenský tanečný pár Lukáš Csölley a Lucie Myslivečková. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Moskva 19. januára (TASR) - Slovenskí krasokorčuliari Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley postúpili z piatkového krátkeho programu tanečných párov do sobotňajších voľných jázd na majstrovstvách Európy v Moskve. Obaja predviedli solídny výkon a hoci zaostali za osobným maximimom, do finálovej dvadsiatky sa kvalifikovali zo 17. miesta.

Slováci na minuloročných ME v Ostrave skončili na konečnom 16. mieste. Minulý rok si v olympijskej kvalifikácii vybojovali účasť na ZOH v Pjongčangu a ME sú tak pre nich generálkou na olympiádu. "Sme spokojní, mali sme dobrý pocit na ľade a predviedli sme svoje maximum," povedala v mixzóne Myslivečková. "Pri niektorých elementoch sme čakali trochu vyššie známky, posledná kroková pasáž mala len úroveň jedna, hoci zvyčajne sa pohybuje medzi 2-3. Ale to závisí aj od toho, ako to vidí technický panel, my sme naozaj ukázali maximum," dodal Csölley. Rozhodcovia im udelili 54,71 bodov, čo je 3,33 menej ako ich doterajší osobný rekord.

Najlepší krátky tanec predviedli obhajcovia a trojnásobní šampióni kontinentu Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron z Francúzska. Z druhej pozície pôjdu do bojov o cenné kovy Rusi Alexandra Stepanovová a Ivan Bukin, tí zaostali za lídrami o takmer 6 bodov. Tretí v piatok skončili Taliani Anna Cappelliniová a Luca Lanotte.

V piatok popoludní šampionát pokračuje voľnými jazdami mužov, v ktorých už Slovensko nemá zastúpenie. V stredu sa totiž nepodarilo do finálových jázd postúpiť Michaelovi Neumanovi, ktorého klasifikovali na 29. pozícii. V sobotu sa vo voľných jazdách predstaví aj duo slovenských sólistiek Nicole Rajičová, 5. v KP, resp. Silvia Hugecová (22.).