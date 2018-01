TASR

Rusko môže dosiahnuť priemerné tempo rastu svetovej ekonomiky

Na dosiahnutie výrazného tempa rastu ekonomiky sú však dôležité investície do vzdelania.

Moskva 19. januára (TASR) - Rusko je schopné dosiahnuť očakávané priemerné tempo rastu svetovej ekonomiky, ktoré sa odhaduje na takmer 3 %. Uviedla to riaditeľka Svetovej banky (SB) Kristalina Georgievová.

Svetová banka podľa Georgievovej očakáva, že globálna ekonomika bude do konca roka 2020 rásť v priemere o 2,9 % ročne. "Predpokladám, že to je pre Rusko dosiahnuteľný cieľ," povedala v rozhovore pre ruskú agentúru TASS.

Na dosiahnutie výrazného tempa rastu ekonomiky sú však dôležité investície do vzdelania. "Zvlášť v Rusku to znamená začať vážne pristupovať k investíciám do ľudí, ľudského kapitálu, najmä do kvality vzdelávania," dodala Georgievová.

Začiatkom januára banka zverejnila aktualizovanú prognózu rastu svetovej ekonomiky na tento rok. V prípade Ruska očakáva, že v roku 2018 vzrastie jeho ekonomika o 1,7 %. To znamená rovnaké tempo rastu ako SB odhaduje za rok 2017. Globálna ekonomika by tento rok mala podľa Svetovej banky vzrásť o 3,1 %, zatiaľ čo za rok 2017 predpokladá banka rast na úrovni 3 %.