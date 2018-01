Kristína Jurzová

Včera o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Muž postavil auto zo snehu tak vierohodne, že zaň dostal pokutu za parkovanie

Vtipy o policajtoch sú veľmi obľúbené, no tento raz si z nich vystrelili aj naživo.

Snežné auto zaparkované v centre Montrealu. — Foto: facebook/L.S.D Laprise Simon Designs

MONTREAL 19. januára (Dobré noviny) - Vtipy o policajtoch sú známe nielen v našich končinách, ale aj v zahraničí. Poriadne si z nich vystrelil Kanaďan Simon Laprise, ktorý im v Montreale narafičil vtipnú pascu.

Kanadskí policajti boli na každovečernej obhliadke, keď ich zaujalo niečo naozaj nezvyčajné. Na mieste, kde nikdy neparkujú autá, bolo jedno postavené ako päsť na oko. Vytiahli teda pokutový blok, že majiteľa zasneženého auta pekne "odmenia". Aké však bolo ich prekvapenie, keď zistili, že auto v životnej velikosti je falošné a vyrobené z čistého snehu.

Policajti si prezerajú snežný model legendárneho auta DeLorean DMC-12. Foto: facebook/L.S.D Laprise Simon Designs

Jednému z nich sa auto predsa len nezdalo. Spomenul si, že legendárny model DeLorean DMC-12 videl vo filme "Späť do budúcnosti" (Back to The Future), a tak si privolal posily na obhliadku auta. Jeho majiteľovi napísali vtipnú pokutu, kde stálo: "Zlepšili ste nám noc hahahahaha :)"

Vtipná pokuta, ktorú policajti udelili Simonovi Lapriseovi. Foto: facebook/L.S.D Laprise Simon Designs

Ako to však už býva, umelecké dielo na ulici dlho nevydržalo, pretože ho odpratali miestni cestári. Našťastie, policajti mali zmysel pre humor a o svoj nočný zážitok sa so svetom podelili prostredníctvom fotografií.