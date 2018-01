Kristína Jurzová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prečo by ste NIKDY nemali rozmrazovať mäso v mikrovlnke? Slová experta šokujú

Mikrovlnka je obľúbená najmä kvôli tomu, že šetrí čas. Opatrnejší by sme však mali byť pri rozmrazovaní jedla v tomto elektrospotrebiči.

Ilustračné foto. — Foto: Dobré noviny

BRATISLAVA 21. januára (Dobré noviny) - Na svete je už viac ako 70 rokov a každý deň ju používajú milióny ľudí. Málokto však vie, že jej používanie môže mať na vaše zdravie devastačné účinky.

Tak ako to už býva, aj mikrovlnná rúra pôvodne mala slúžiť na niečo iné. V roku 1946 sa tento vynález používal ako zdroj pre žiarenie radarov. Keďže sa však zistilo, že dokáže zohrievať veci obsahujúce vodu, uplatnenie našla skôr v kulinárstve.

Mikrovlnka je obľúbená najmä kvôli tomu, že šetrí čas. Teplé jedlo máme tak do pár minút na stole a môžeme sa pustiť do hodovania. Opatrnejší by sme však mali byť pri rozmrazovaní jedla v tomto elektrospotrebiči.

Ilustračné foto. Foto: Pexels

Najnovšia štúdia totiž ukazuje, že rozmrazovanie mäsa v mikrovlnke môže zvýšiť riziko otravy jedlom. V seriáli BBC The Inside the Factory odznelo, že jediný, skutočne bezpečný spôsob, ako to urobiť, je nechať ho v chladničke počas niekoľkých hodín. Profesor Costas Stathopoulos z Abertay University v americkom meste Dundee ako dôvod uvádza, že "chladné teploty pomáhajú zabrániť množeniu baktérií".

A rozmrazovanie mäsa na kuchynskej linke je tiež zlým ťahom... Po porovnaní dvoch vzoriek morčacieho mäsa - jedného rozmrazeného v chladničke a druhého pri izbovej teplote - doktor Stathopoulos zistil, že ten druhý obsahoval dvojnásobné množstvo baktérií, vrátane nebzepečnej Escherichia coli alebo skrátene E. coli.