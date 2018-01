Žena dávala svojej mame každý deň háčkovať jednoduchý štvorec. Posledný výtvor vám zlomí srdce

Kristína Jurzová

Zmena je príliš veľká. Nedotkne sa len tých, ktorí ju prežívajú na vlastnej koži, ale aj tých, ktorí si musia na ňu iba bezmocne prizerať.

BRATISLAVA 21. januára (Dobré noviny/TASR) - Jeseň života prináša nielen zaslúžený oddych, ale aj rôzne zdravotné problémy. Jedným z najväčších strašiakov dnešnej doby je Alzheimerova choroba. Ide o postupné degeneratívne ochorenie mozgového tkaniva, ktoré spôsobuje postupnú a nezvratnú stratu mentálnych funkcií a predstavuje hlavnú príčinu demencie vekovo starších ľudí.

Tieto odborne znejúce slová však v sebe skrývajú oveľa viac. A to bolesť tých, ktorí si uvedomujú svoju postupnú premenu, ale aj bolesť rodiny, ktorá sa na to musí pozerať. Svoje by o tom vedela porozprávať aj mladá žena z New Jersey. Prostredníctvom sociálnych sietí sa so svetom podelila o fotografiu, ktorá zachytáva rôzne štádiá tohto ochorenia u svojej mamy.

Tá počas celého života milovala háčkovanie a nehodlala sa ho vzdať ani vtedy, keď jej lekári určili diagnózu. Ako však plynul čas a choroba nezvratne postupovala, menili sa aj jej výtvory. Kým na začiatku vidno ich prepracovanie, postupne sa z nich detaily vytrácajú. Štvorce sa napokon premenili na kruhy, až z nich zostalo iba kĺbko priadze. Dnes ich v rukách drží žena, ktorá nespoznáva dokonca ani svoju vlastnú dcéru...